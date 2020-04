En direct : Koh-Lanta, épisode 8

Qui qui veut un totem ? Qui qui veut du riz ? Rangez vos dossiers urgents et vos problèmes : vendredi soir à 21h, c'est l'heure de la messe. Pas d'élimination au programme sur l'île des Héros, mais un jeu de confort, le premier sans Ahmad.

Par Théo Denmat

Vous pensez que Guy il en a quelque chose à carrer de la pub ?» Bah ouais ma pauvre, tu vas te prendre une huée comme jamais.ET ELLE FAIT SAUTER TÉHÉ ?? MAIS C'EST UN SCAN-DALE.Et elle garde son courrier, du coup ? Mais c'est quoi cette meuf ?Pas contre si elle garde sa lettre elle signe son arrêt de mort.Ça fait six courriers, il va falloir en faire sauter un autre. Alexandra elle a le regard de David Luiz après le 7-1, que de bons souvenirs. On dirait qu'elle vient de rater son dernier tir au but.» , mais olala... Il faut faire des choix, alors Régis, Claude, Alexandra et Inès dégagent du lot.C'est superbe, si ça passe Inès va taper un scandale, ça sera génial.Vous savez ce qu'il manque à ces deux-là ? Denis Troch. Il calmerait tout ça avec sa voix suave.Ouh que c'est tendu... Alexandra a fait tomber les plots au palier des huit. C'est pas mal, mais ça demande un peu plus de coordination. C'était quand même plus cool quand ils partaient à la nage sur l'île d'à côté pour faire une grosse chasse au trésor, hein.Okay, Claude et Alexandra doivent récupérer un maximum de lettres au travers d'une épreuve, et vont forcément devoir faire des choix. Gare aux larmes. Et ça peut signer l'arrêt de mort pour Alex, qui va se faire casser ses flèches à la maison.Et voilà, Charlotte qui veut sa lettre parce que c'est son anniversaire. Et Régis qui chouine parce que c'était celui de ses enfants aussi.Ça commence à sacrifier son courrier pour l'offrir aux autres, ça va forcément finir en bain de sang. 100%.HAHA le taquet d'Inès pour le Claude qui s'était empiffré de bananes en 2010. Fort.Aaaaaaaaah ouuuuui !! Le trek pour les lettres ! Alors ça ça va foutre la merde dans l'équipe. L'an dernière c'était une boucherie, ça avait pété dans les dents des deux qui étaient partis.» BOUM SAM. il pose les bases et chope Éric dans sa besace.Moussa il oscille entre l'attitude d'un père de famille et celle d'un enfant de cinq ans. Je sais plus sur quel pied danser, on dirait Griezmann.ET DE UN POUR ALEXANDRA ! C'est mon nouveau jeu préféré.Les épisodes de Koh-Lanta c'est comme la culture, moins t'en as plus tu l'étales.Oui.Tous les vendredis j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte avec ces résumés en boucle.Même Denis met dix ans à gravir sa montagne, ils commencent à nous entuber.C'est également l'épisode à partir duquel on va détester Moussa, qui énerve déjà tout le monde dans la bande-annonce avec ses «» .Encore un peu et il va éteindre le feu avec un seau d'eau en essuyant sa morve.Vous préférez être coincé 30 jours sur une île avec Régis qui mange toute la réserve de riz, ou cinq heures avec Nicolas Canteloup qui imite Laeticia Hallyday et Alessandre Sublet qui rigole derrière ?Je vous aurais bien dit que je voyais Alexandra sortir, mais parions plutôt sur le nombre de fois où on va la voir face cam' chouiner parce que Sam lui a cassé sa flèche. Allez, avec le résumé... Disons trois.Par contre, ça veut aussi dire que le résumé d'une demi-heure sera là. Je vous propose de siffler depuis le canapé, tout comme si c'était Ravanelli sur la TV.Si on résume les promesses du soir, voilà ce qu'on a sur la feuille de match : Denis veut déballer le nom du gagnant en public et pas sur Houseparty, donc on raccourcit les épisodes.Du coup, on aura le droit à l'épreuve de confort, et peut-être celle d'immunité. Mes sources sont taiseuses sur le sujet, dossier sensible.Bonsoir la nation ! Ça boume ? Décidément, ce bon vieux Charles Darwin serait fier de nous. Pourquoi ? Parce qu'on est tous des requins, attirés par l'odeur du sang. Celui que l'on fait jaillir en s'écorchant sur le rocher d'une île perdue au large des Fidji, celui qui perle à la pincée d'un crabe, celui qui coule du nez lorsqu'un aventurier se fait scalper au conseil.Nous sommes tous des requins, les amis ! Alors bienvenue dans l'océan, ce soir c'est festin de survivants.