En direct: Koh-Lanta, épisode 6

Le rendez-vous est hebdomadaire, le plaisir exponentiel. Après l'épisode dantesque de la semaine dernière conclu par l'élimination fracassante de Delphine aux ambassadeurs, place à la réunification, la vraie. Et cette question : Ahmad va-t-il sauter dès le premier conseil ? Allumez votre flambeau.

ET ÉRIC POUR UN 4-4-4 ! C'est une compo Guardiolesque.Ouuuuuh Pholien qui recolle à 3-3 !C'EST PARTI POUR LE DÉPOUILLEMENT.Et c'est Ahmad qui en prend plein la tronche d'entrée, suivi par Pholien.Allez, FINITO pour les discussions. Ils sont treize à voter, et au milieu de la tablée, il y a un Judas.@Jcvd qui met une pièce sur l'élimination de Claude. Soit il vient du futur, soit il n'a RIEN SUIVI.Ils avaient tout donné la semaine dernière. On est clairement sur la moins bonne copie de la saison, je retire l'analogie avec le Miracle de Liverpool. Là, c'est juste un Angers-Bordeaux avec Alexandra en personnalité star, soit l'équivalent d'un but du genou d'Angelo Fulgini.« Denis et ses Go »« Denis et sa Go »Putain on file déjà au Conseil ! Allez, juste après la pub on coupe une tête.Ahmad n'est pas bien, tout comme Pholien et Éric. Et tous les rouges, en fait.Hahaha ARRÊTEZ LE BODY SHAMING !!Si Ahmad trouve un collier c'est le pire scandale de triche depuis l'attribution du Mondial au Qatar.Ahmad qui base sa tactique sur le théorème du : «» Écoutez-moi bien : c'est la PIRE TACTIQUE DEPUIS LES COMPOS DE ZEMAN.« Denis a froid »Par contre il y a plus de bretelles sur le maillot de Jessica que de rayures sur le maillot du Celtic, gare à l'effet stroboscopique.Oh le petit Sam qui pleure avec son corps de crevette, c'est trop mignon. Bien joué, Rayan Cherki.ET LA VICTOIRE EST POUR SAAAAAAAAAM !!!!! INCROYABLE !Putain, 2h10 pour Alexandra, qui ne termine que 5. Et Téhé dans la foulée ! Pholien, pendant ce temps-là, hurle et craque.Non mais attendez c'est quoi ce bazar ? Denis qui demande aux aventuriers de figer leur position au bout d'1h45, on change les règles, maintenant ? Le type en a marre ?Laissez-les souffrir en paix, c'est une épreuve d'endurance enfin.Allez, on rentre dans les choses sérieuses. Reste cinq personnes : Téhé, Claude, Sam, Pholien et Alexandra, qui s'accroche à sa barre comme Guy Roux à la vie.Moussa c'est le coach sportif de CR7 ou quoi ? C'est quoi ce corps de cyborg, sérieusement ?On va enfin voir si Sam est prêt pour la C1.ET OUI C'EST AHMAD QUI LÂCHE EN PREMIER ! Il aura donc une voix contre lui avant même le début du Conseil.En même temps il a la condition physique de Luis Saha, il espérait quoi ?Aaaaaaaah. Voilà donc l'épreuve des « paresseux » , autrement appelée les « cochons pendus » pour les puristes. Je mets une pièce sur Claude et Sam en face-à-face.Allez, balancez les pronos.On dirait Jović quand il est arrivé au Real, le type pense être un daron alors qu'il a Karim Claude dans son couloir.Pholien il pense qu'il va sauver sa street cred' en ramassant du manioc avec Moussa. Mais t'as rêvé mon vieux, t'es cramé comme Cédric Barbosa.Hahaha. J'ai passé la journée dans un Trivial Poursuit interminable qui a rogné sur mes heures de travail. Coupable, comme Éric.Les deux petites jumelles de la pub Cristalline, là, elles sortent dePrenez ça comme la pause fraicheur au quart d'heure des matchs de Coupe du Monde. Allez choper un Powerade, vous verrez ça passe tout de suite mieux.C'est déjà la pub les zozios !Du coup, voilà « Denis charo »Plus le temps avance, plus Téhéiura ressemble à Tortue Géniale avec sa casquette bleue.AH MAIS OUI C'EST VRAI QU'ELLE AVAIT UN COLLIER D'IMMUNITÉ !Quel LOL. Quelle ironie. «» , qu'elle dit. Ça te fera un souvenir, va.Et pendant ce temps-là, la voix de la raison a des cheveux bouclés et mange des oeufs crus au petit dej'.Naoil, merci.J'ai pas vu une communication aussi catastrophique depuis Serge Aurier.» RIEN DANS LE SLIBARD.Hier il y avait Alien à la TV, je peux te dire qu'heureusement que Sigourney Weaver elle a pas la réflexion de Pholien.Pholien et Éric :POINT.Pholien, t'as beau avoir fait de la natation, t'as rien sous le maillot.J'ai l'impression de voir Jérémy Sorbon pleurer pour le transfert de Nolan Roux, arrêtez un peu.De fou. Police 18 pour TF1.Charlotte : «LES MOUTONS MARCHENT EN TROUPEAU LES LIONS MARCHENT SEULS BORDEL.Haha on se lassera jamais du : «Par contre les gars, ça fait vingt minutes qu'ils nous mettent des images qu'on a déjà vu... Vis ma vie de Philippe Doucet.En vrai : parole d'homme ou pas parole d'homme, si tous les rouges décident de faire sauter Ahmad, c'est pas les trois ambassadeurs qui vont pouvoir protéger qui que ce soit, hein.Naoil Mourinho si elle veut faire sauter son Juan Mata elle va pas se gêner.Attention parce que ça va partir vite.Le générique de Koh-Lanta ça me fout les poils comme l'hymne de la C1. Là tout de suite, je suis une hyène.CHUT, C'EST PARTI !! COUCOU DENIS !!, profitez.HelloÉcoute, je suis comme Claude, là : je peux pas trop en dire, mon contrat demande le silence. Mais on vous réserve des petits trucs, on va pas laisser le monde en galère de foot pendant trop longtemps.En fait, j'ai l'impression de me faire un replay de Liverpool-Milan 2005. T'as vu une première période complètement folle, et tu sais très bien que celle qui arrive le sera tout autant. Sauf que la pause aux vestiaires elle a duré une semaine.C'est évidemment oui pour Tatiana Silva.Comme on commence à faire le tour des photos dossiers et des charades, ce sera une compilation Denis Brogniart ce soir. Comme avec les albums de Martine.Ça par exemple, c'est « Denis avec passe l'après-midi avec Usain » .Pour rappel, on va avoir droit à un nouvel épisode raccourci, et à la première épreuve d'immunité de la saison, leeee...COCHON PENDU ! J'suis comme un dingue. Un remake du face à face mythique de 2012 entre Téhéiura et Claude. Denis avait dû leur faire finir l'épreuve avec un seul bras au bout de trois heures, même lui en avait marre.En jetant un petit coup d'oeil à l'Instagram de Koh-Lanta tout à l'heure, Denis y annonçait par le biais d'une petite vidéo que l'épisode du soir allait rentrer «» . Ça sent le caméo de Hulk.Voyez ça comme des saucisses cocktails pour patienter en apéro :Alban si tu nous lis, j'adore tes cheveux.Dites, vous savez comment on appelle une fleur hyper occupée ?...Une fleurYES.ALLEZ KOH-LANTA ÇA COMMENCE DANS UN PETIT QUART D'HEURE !