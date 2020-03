En direct : Koh Lanta, épisode 5

Attention, tremblement de terre. Benoît éliminé et Teheiura rattrapé par le col pour remplacer une Sara contrainte de sortir sur blessure la semaine dernière , c'est aujourd'hui l'heure de la réunification sur l'archipel de Kadavu. Et qui dit réunification dit réunion des ambassadeurs. Ouais, on ne parle donc pas de n'importe quoi. Let's get ready to rumble !

Par Maxime Brigand

Mes analystes font une juste remarque. Ahmad, s'il avait eu un peu d'orgueil, il aurait pu lâcher un : «» J'aime mon staff.Tout le monde est convaincu qu'Ahmad va vendre sa peau. Il l'a fait. Aucune surprise. Leçon de retournement de cerveau. J'ai envie d'écrire une thèse.Oh, tu sais, Jessica, le beurre est déjà fondu.Respect à Alexandra qui est sortie de sa boîte pour foutre le bordel. Alexandra Solskjaer,. Charlotte risque de faire son petit paquet.Match terminé. Ahmad tombe, les dents dans le gazon. Il accepte l'accord et va faire tomber la tête d'une fille. Qui ? Suspense.S'ils font brûler Pholien, c'est une prise historique.» Claude balance Charlotte. Ahmad est en PLS, les mollets claquent, la goutte est grande, la main est sur l'épaule.Sam, il attend qu'une chose : transformer ce Koh-Lanta en challenge. Un vrai duel entre hommes. Ahmad a refusé la proposition de Moussa, au passage.Ok. Rangez toutes vos certitudes. Enfilez le pyjama.de Moussa en cours. Quel joueur, quel 10 à l'ancienne.ALERTE : LE SERPENT A LA TÊTE COUPÉE. Parole de Moussa : «Et il lance Alexandra sur le front. C'est le jugement d'Ahmad en fait. Tout est sous contrôle.Attaque frontale de Moussa sur Ahmad. «Remise des bannières. La discussion débute.Moussa, il passe son aventure en salopette. On n'en parle pas assez.Le Tribunal Arbitral des Ambassadeurs va débuter sa réunion. La forêt est belle, l'arbitre est prêt : jouons.Cet épisode va être court mais bon. Tout réglé en 4 minutes. Barcelone 1999, on y retourne.Et il enchaîne et vise Ahmad : «» Il est incapable de prendre des décisions. Ahmad et Claude plient la bannière. L'histoire est en route.Quel tueur Claude. C'est Vinnie Jones. Il tient les burnes du jeu. C'est du grand art.On y est : quel est le projet ? Claude est envoyé et annonce la couleur : «» Il est prêt à briser des rouges. «MOUSSA EST ENVOYÉ AU FRONT.Ahmad qui rentre dans le crâne de son équipe. Il n'y a aucune notion de collectif : c'est une somme d'individualités. Charlotte a envie de briser la mâchoire d'Ahmad. C'est donc ça un torchon qui brûle. «De retour sur l'archipel de Kadavu. Et on se dirige vers un Sam-Teh chez les jaunes. Quel duel des ambassadeurs on va avoir. Ça va que Claude se rebiffe.Ah ouais, la semaine dernière, les charades étaient trop compliquées. Cette fois, elles vous vont fuir, c'est ça ? Froussards !Hydratez-vous, c'est important.Haha je viens de voir. Vraie connexion avec mon ailier gauche alors.Les jaunes ont décidé : ce sera Claude et Ahmad. Magnifique. Et attention... 2000€/mois pendant 10 ans. Un truc de fou, mais est-ce aussi bien qu'une charade ?La clé : diviser pour mieux régner. Qui ira aux boules ? Qui n'ira pas aux boules ? Qui sacrifiera des gens ? Teheiura est le sniper infiltré, rôle parfait pour lui. Il va vouloir tout faire exploser.LOL, énorme connexion d'esprit. Il a dit quoi mon chevalier ? Koh-Lanta, c'est en autarcie, j'ai pas la tête ailleurs, impossible. Ça blablaaaaate fort et Ahmad essaie de briser les côtes de Claude. Popopopo. Quel duel au soleil.Claude il vient de se transporter dans Top Chef. «» is the new «» .Et Ahmad a la responsabilité du parchemin, et voilà. Ils expédient tout dans cet épisode. Ça va à 2000 à l'heure. Respect au cerveau de l'opération : Alexia Laroche-Joubert.Et Claude qui adoube Pholien. Inès, elle, couine. «» Madame veut son Pik et Croq', ça se comprend.Chez les jaunes, c'est clairement la zizanie. Pas de plan, pas d'organisation, c'est fou. Le duo Claude-Pholien > Luyindula-Bamogo à l'OM.Les rouges sont en poste. Il faut assembler les pièces maintenant. Les jaunes s'installent. Quelle tension mes aïeux.INCROYABLE MAIS VRAI ! Les jaunes se sont embourbés. Les rouges prennent l'avantage. Et Claude et Pholien allient enfin leur force.Ayé, Pholien fait déjà des dingueries. Claude l'a fusillé du regard. Brrrr. Chez les jaunes, toujours Naoil au premier plan. ET LA PLATE FORME ROUGE QUI TOMBE !Régal, nouvelle épreuve en plus. Compo inédite concoctée par la prod'. Merci à elle. Tout ça pour du poulet rôti.Ouhla, Teh vient de se transformer. Ça va saigner.Pas le temps de niaiser, c'est déjà le confort.Sam a les yeux qui pétillent. C'est beau, touchant, brillant. Ça, c'est l'essence de l'aventure mes amis. Même Teh lâche des «» . C'est comme si Jean Fernandez lâchait un : «Hâte de voir comment Teheiura et Sam font s'associer. Je vois un duo Zizou-Ribéry 2006 pour eux, l'artiste et son élève.» Ouais, bah le génie, la semaine dernière, il a patiné dans la semoule sur son radeau. On n'oublie pas.Petit récap' habituel. Quelle madeleine de Proust. On dirait ce moment où on regardait les buts de Laurent Dufresne au début de. Les poils. Au fait, je suis partial : je suis teheiuriste.Trop beau Denis, toujours, calme, libre dans sa tête. Que la fête commence.Comme disent les jeun's, faites péter les watts les loulous. Je le sens, il arrive, il n'est pas loin. Aux armes.Ne méprise jamais un Dijon-Amiens,. On dit bonjour à ce trublion de Théo Denmat et je vais être transparent avec vous : je suis d'accord avec son plan. C'est la tactique idéale.Avant la foire, je vous rappelle les règles du soir : 1h20 d'émission, une épreuve de confort et la réunion des ambassadeurs. Et cette fois, elle va être spéciale : un héros + un lamba x un héros + un lambda. Oui, pas besoin d'être Pep Guardiola pour comprendre le schmilblick.On sait qu'on a encore une petite dizaine de minutes devant nous. On connaît TF1. Déjà, ils ont décidé de nous diviser un épisode par deux, faudrait pas qu'ils soient à l'heure non plus, les types. Un peu d'ordre, ça nous ferait pas de mal.Pour s'ouvrir l'appétit, réveillons l'esprit de Phil. Amen.Salut mes petites crevettes ! Nous y voilà : la grande réunification, c'est pour ce soir, et avec tout ce que ça comporte. Soit, des coups bas, des règlements de compte, des bastons pour avoir un morceau de manioc ou une ration de riz décente. En joue !