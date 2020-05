Revivez Koh-Lanta, épisode 13

Épilogue du plus grand cliffhanger de l'histoire depuis les fins de saisons de Plus Belle La Vie : gloire au vainqueur de l'épreuve d'immunité, déjà qualifié pour l'orientation, malheur au vaincu, éliminé sur-le-champ. Mamamia.

ET C'EST TERMINÉ POUR RÉGIIIIIIS !!!!!!!!

C'EST TERMINÉ POUR RICO !!! LE COUP DE TONNERRE !!

GOOOOOAAAAAAAAAAAAL !!!!!



ÇA PASSE POUR CLAUDUS !!!!!!!

ÇA VA COMMENCER !!!!

Salut les fifous ! Comment ça va ?



Dites, je sais pas vous mais j'ai les jambes qui tremblent depuis une semaine à la simple évocation du mot « Koh Lanta » . Aucun éliminé la semaine dernière, c'était un épisode spécial Tahiti Douche ? Pas de problème, on en aura deux ce soir. On va enfin connaître le nom des cinq finalistes, et ça promet d'être explosif.

100% vrai mais rah, quel plaisir.Mini, mini, mini épisode cette semaine, la prochaine fois on aura le droit à l'orientation, la MEILLEURE ÉPREUVE AU MONDE.Pour tout vous dire, j'avais déjà préparé ça en cas d'élimination d'Alexandra :Régis qui se plaint que Claude n'a pas respecté sa parole, hahaha !!!Il peut rien dire, il a fait la même !!!Alexandra-Régis au coude à coude.Imaginez il y en a un qui sortait un collier là...Arrête, déjà qu'on lui a cassé sa flèche...On croise les ligaments.Donc Inès sait ce qu'est une épée de Damoclès mais pas un quartier d'orange.Surprenante femme.Quel séance de lèche... Avec Régis Excelangue, là.C'est donc Claude «» de la chanson de Zazie ?Vous imaginez le discours d'Alexandra si elle se fait sauter ? J'en salive d'avance.Elle va se faire éliminer parce que les gens la trouvent trop forte, si ça c'est pas du karma.Sah.Hahaha mais vous êtes des malades dans les commentaires avec Inès, c'est de plus en plus gras je peux même plus partager.Par contre sur la TÊTE DE OIM, Claude tu votes Alexandra. C'est lui qui tient les rennes du vote.Bien sûr qu'Alexandra elle peut gagner les poteaux, c'est bien de s'en rendre compte... Moussa vient dans la bonne équipe, ça sent le roussi pour notre coach sportive préférée.Régis en rentrant chez lui on va l'appeler «» , je suis mort.Inès prend Régis à l'écart pour éliminer Alexandra, bien plus forte qu'elle sur les épreuves... C'est bien joué, dommage qu'il ait fallu qu'on attende la demie pour qu'ils commencent se bouffer entre nuls.RÉGIS IL A PERDU DIX-HUIT KILOS EN TRENTE JOURS ???Mais attendez c'est démentiel, d'habitude c'est une dizaine, pas autant...Dites-vous bien que Gignac a eu la même réaction en sortant de Mérano.Attendez, Alexandra vient de dire qu'elle avait perdu SEIZE KILOS ? C'est pas possible, j'ai mal entendu rassurez-moi, c'est sept ?Putain la perte de masse de Moussa...Oh le miroir et la balance ! Meilleure doublette depuis les frères Derrick.Les ex-jaunes aimeraient bien faire sauter Régis, tout en ayant peur que Claude lui file son collier au dernier moment... On sait très bien que ça va pas se passer comme ça.Sans déconner : comment cette femme peut être éducatrice pour jeunes ? Il est là le vrai mystère de cette saison, à côté le tombeau de Toutânkhamon c'est que tchi.MAIS LE SEUM SUR PATTES MON DIEUInès qui espère recevoir le collier de la part de Claude, j'ai l'impression d'entendre Les Herbiers «» pour la finale de Coupe de France. Rêve pas.Claude dans Football Manager tu peux le faire jouer partout, on dirait Łukasz Piszczek.Salut, l'artiste. «» .Claude quand il va arriver au Conseil :HahahahaLa dernière fois qu'on a vu un discours d'adieu aussi émouvant, c'était ça :Les larmes...ET ÇA PASSE POUR ALEXANDRA ET NAOIL !!!!!!!Deux heures d'épreuve bordel... Ils ont pas droit à une pause fraicheur ?Restent Rico, Alexandra et Naoil.Olala c'est pas une épreuve pour mon Rico ça, il se transforme en super-saiyen à chaque chute. Foutez-lui un volant dans les mains, il est bon qu'à ça.Moussa il sue plus que Nadal sur le Chatrier, c'est indécent.Je suis persuadé qu'Ousmane Dembélé arriverait à se faire les croisés sur cette épreuve.Ils jouent à quoi là, c'est du air-dominos ?AH MAIS LOL. Régis, Moussa et Claude qui pensaient en avoir terminé se rendent compte que leurs dominos sont bien trop proches pour faire tomber le dernier. Il faut recommencer !Moussa il a des cuisses qui font la circonférences des carrés, c'est pas possible qu'il passe.Olala mais ils doivent mettre les pieds dans les petites cases, là ?Faut pas avoir Parkinson, hein.Après, ça doit être encore mieux de manger un sandwich-merguez avec George Lucas et qu'il parle de Rico la Défonce.J'ai envie de manger un sandwich-merguez avec Rico la Défonce et qu'il me parle de joints de culasse.Quand Claude il dit : «» , j'ai l'impression d'entendre parler Djibril Cissé.Bon match les amis.Superbe dédicace à notre belle Ligue 2 que de commencer avec l'épreuve des Domino's.Idéal : Claude, Rico la défonce, Régis, Moussa, Naoil.Pronostic : Claude, Rico la Def', Alexandra, Régis, Inès.J'ai peu d'un très gros choke de Naoil sur l'épreuve d'immunité, et Moussa qui se fait sauter par le collier de Rico au conseil.Écoute, vu les filouteries de montage auxquelles on a eu le droit avec les fausses éliminations de Sam cette saison, je pense que TF1 est bien assez malin pour nous avoir volontairement fait croire ça pour que ça occupe un peu les réseaux. Ceci dit, j'ai jamais autant espéré avoir réellement été spoilé.Pour patienter devant Canteloup on se met dans l'ambiance avec un best-of de l'immense Phil, mon préféré. Avec son petit bézot, là.Dites-vous bien que LÀ ce soir, Claude peut sauter. Sur un malentendu, IL PEUT SAUTER.Même si bon, je ne vois pas trop sur quelle épreuve il pourrait se faire à la fois battre par Inès et Moussa, à part si l'épreuve consiste à rester en position allongée pendant des heures. Eux sont sur-entraînés, ils sortent d'un stage à Tignes.Je suis chaud comme une baraque à frites, et je dis pas ça par rapport à Mallory.