En direct : Koh-Lanta, épisode 11

Après l'élimination dantesque de Charlotte et Teheiura la semaine dernière, on retrouve les aventuriers pour une fin de conseil explosive où Régis va devoir expliquer ses choix. Spoiler : il avait simplement parfaitement senti le coup, comme avec la patte gauche de Bodiger.

Dites, savez comment on appelle les nains qui habitent sur l'île de Koh-Lanta ?



...Les NAIN-DIGÈNES



ALLEZ C'EST PARTI POUR CE LIVE D'UN ÉPISODE ENTIER KOH-LANTA LES MABOULES !

Par Teheiora Denmat

Allez, on part en pub, allez choper une banane les frères.Moussa il a le physique de Michael Phelps mais la condition physique de Jonah Hill, c'est pas sa faute.ET C'EST GAGNÉ POUR CLAUDE, JESSICA, NAOIL ET RÉGIS !! 3-1, pas photo.Claude il plonge encore plus vite que Suarez, c'est superbe.Je pense sincèrement qu'Inès est une encore pire sélectionneuse que Fabio Capello.Le QI de l'équipe d'Inès ne va jamais leur permettre de caler plus d'une boule, c'est pas possible. Ils ont la coordination de la défense d'Arles-Avignon en 2011.Pas étonnant qu'Alexandra soit douée à la nage : elle est très forte pour brasser de l'air.Inès, Moussa, Rico la Défonce et AlexandraNaoil, Claude, Jessica et Régis.Ça doit être la première fois que Jessica est choisie en dernière sur un jeu depuis qu'elle a quitté le CE2.Inès elle fait exprès de former une équipe de merde, du coup ?Naoil et Inès sont chefs d'équipes, c'est terrible.On file sur l'épreuve de confort, qui ressemble au machin sur lequel tu montes chez le kiné après une entorse à la cheville. Mais en version géante.Attendez mais il habite dans quelle genre de baraque Régis ? On dirait un repaire de joueurs de Donjons et Dragons.Ouuuuuuh le portrait de Régis ! Attention, on sait ce que ça veut dire, c'est jamais bon signe pour le concerné.Quand t'entends Alexandra parler :» , dit Alexandra.Pourquoi elle dit « on » alors que c'est « je » ?Quelle barre le Ahmad qui explique que Charlotte a été bête. Il parle comme s'il prenait pas des douches au monoï depuis deux semaines parce que c'est une bille en stratégie.T'inquiètes pas, c'est pas de la Bundesliga qui va nous faire arrêter les notes.Sam il péter PÉTER un plomb quand il va voir débarquer Téhé.Hahaha mais c'est quoi ce mytho à dire que les héros avaient une liste de futures victimes ?Ouuuuh Régis qui balance les secrets !!!IL Y A EU UN LISTING OU PAS RÉGIS ?C'est terrible de revoir ce passage, j'ai l'impression de me faire le replay de PSG-Barça.Le cri de Sarah c'est quelque chose, quand même. LesLa première épreuve du soir c'est de tenir jusqu'à la fin de C'Canteloup. Et le cochon pendu à côté c'est de la pisse de chat, Sam il tient pas deux minutes.Par contre on n'a AU-CUNE idée du programme de ce soir, à part que Régis et Jessica vont se chauffer pendant le Conseil.Dans la bande-annonce de l'épisode d'aujourd'hui, Claudus dit : «Je l'aime putain. Il reste plus que lui.La chanson secrète, là, ça a l'air d'être un enfer. Je suis tombé une fois dessus, Jennifer se voyait chanter une chanson surprise par des membres de sa famille, un comble. On en est arrivée à une émission où on regarde des chanteurs écouter des gens qui ne savent pas chanter.J'espère que vous l'avez comprise, contrairement à d'habitude elle est fine.