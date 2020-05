En direct : Koh-Lanta, les destins liés

Ce soir, Koh-Lanta nous offre un classique des classiques, mieux qu'un Toulouse-Montpellier : les destins liés. Deux poignets, une petite corde, une épreuve d'immunité à l'aveugle et deux éliminés au Conseil. Mamma mia.

ÇA COMMENCE !!!

Par Théo Denmat

OH NAOIL QUI FAIT UN MALAISE VAGAL !!On revoit les images d'Ahmad adossé à un cocotier, tous ces souvenirs qui remontent... Ça veut dire que si Naoil sort, c'est Sam qui revient avec Claude ???J'ai pas peur de dire que c'est la plus belle dispute de couple à la TV depuis Amélie-Senna dansPar contre Charlotte qui gagne une épreuve grâce à Téhé, j'ai l'impression de voir Jesé fêter son titre de champion de France parce qu'il a joué un match dans la saison.ET C'EST LA VICTOIRE POUR CHARLOTTE ET TÉHÉ !! 3-0, quelle démonstration !Ah putain, quel pied. Quel pied ! Après avoir vu ça on peut mourir tranquille.On plus on sait très bien que seul mec qui est fort pour tirer les yeux fermés c'est Jean-Pierre Papin.Régis quand il parle à Alexandra :Et la première boule est pou Charlotte et Téhé !Inès : «Bien sûr, c'est un cavalier seul pour le Paris Claude & Naoil Saint-Germain. Mais tout peut changer sur l'épreuve d'agilité, la montée des boules, là.Haha mais quel bordel !!! J'ai l'impression d'être sur le plateau de TPMP.C'est super les huis-clos, on entend vraiment toutes les consignes des coachs.Du côté des aveugles, c'est Claude, Charlotte, Moussa, Jessica et Alexandra. Qui est déjà dernière, parfaitement placée.Elle est sympa cette nouvelle épreuve sur Koh-Lanta.Ouuuuuh qu'elle va être longue cette épreuve ! Vous avez suivi tout aussi bien que moi, ça mélange physique, agilité et calme, un enfer. Mais comme prévu, il y a un guide et un aveugle.» , glisse Inès.Ouioui, va expliquer ça à la femme de Moussa.Les binômes, les voilà !, aka Chiellini et Barzagli, les deux plus vieux.BOUM.On va enfin connaître les binômes, qui seront donc MIXTES ! Tention'. Inès elle va encore trouver le moyen d'être éliminée dès le tirage au sort.» Cette phrase de Teheiura, elle ne passe pas devant une cour pénale.Ah ben le voilà le jury final ! Imaginez l'enfer d'être confinés avec Pholien et Ahmad putain.On passe à l'occasion un petit coucou à Naoil, qui attend son premier enfant, un petit garçon. Un futur petit boxeur !L'avis de la rédaction de So Foot est très claire : Trois colliers d'immunité au conseil + un totem = un duo éliminé d'office.Vous en faites ce que vous voulez.Évidemment, tout ceci ne sont que des blagues. Cour sur tous les gens atteints de nanisme.J'adore quand vous êtes débiles comme ça.Au passage, est-ce qu'on sait où ils sont passés, tous nos éliminés ? La partie deà chaque arrivée à la résidence du jury final c'est un pur classique.Il reste encore un mini-espoir que Sam revienne si Rico la Défonce se foule une cheville en chassant des crabes. Ce Live, c'est Anfield : on n'y perd jamais espoir.Pour que vous vous rendiez compte de la folie qui nous attend ce soir, dites-vous bien que c'est LE jour où Claude peut sauter s'il se retrouve avec Charlotte. Un soulèvement populaire, ça a vite fait de se construire. Sachant que Denis annonce «» ! Ouloulou.C'est OUI. Partagez toutes vos meilleurs vannes sur les nains en commentaires, on va se croire sur un forum de harceleurs de JeuxVidéos.comSi vous comptez sur moi pour commenter les imitations de Nicolas Canteloup, sachez que je ne tomberais pas dans cette bassesse.Ici c'est, un point c'est tout.Dites, vous savez comment on appelle un nain qui use beaucoup d'encre ?... Bah un nain PRIMANTE.