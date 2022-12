En direct : jour de finale !

Argentine-France, le match pour la troisième étoile, c'est ce dimanche et c'est à 16h, heure de Paris. Trop long d'attendre tout seul ? Vous êtes au bon endroit pour tuer le temps intelligemment (ou pas) jusqu'au coup d'envoi.

On remet ça ? pic.twitter.com/MDKOvx6l9x — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

Par Julien Duez

Moi, quand je dois attendre en tournant en rond, généralement je fais à bouffer. Et là, j'ai envie d'une tarte à la rhubarbe. Allez, je vous donne la recette maintenant et ainsi, vous aurez un bon dessert qui colle au corps pour le déjeuner :- Une pâte brisée- 10 petits-beurre- 600 grammes de rhubarbe coupée en morceaux- 50 grammes de beurre- 225 grammes de cassonade- 1 cuillère à soupe de fécule de maïs- 3 œufsLa suite est beaucoup plus simple que de taper l'Argentine en finale de Coupe du monde :- Préchauffez le four à 180°C- Emiettez les petits-beurre et disposez les sur la pâte brisée- Répartissez la rhubarbe par-dessus- Faites fondre le beurre, incorporez-le au mélange œufs battus-cassonnade-fécule de maïs- Versez la mixture sur la rhubarbe- Enfournez 40 minutes à 180°C- Laissez un peu refroidir et régalez-vous.Sachez querisque de ne pas voir la finale car, selon Le Progrès, il doit emmener quelqu'un à la gare Je ne sais pas si vous aviez prévu d'aller voir votre club amateur préféré jouer ce dimanche , mais ça me semble mal embarqué. En attendant, voici ce qui se joue en direct sur la planète, selon Flashscore. Balancez vos pronos !J'imagine les grosses huiles de QSI qui doivent se dire qu'avec le duel Messi-Mbappé qui s'annonce, c'était bel et bien une bonne idée de mettre des ronds dans un petit club de la capitale française il y a dix ans. Quitte à ne jamais remporter la Ligue des champions.Au passage, je trouve ça super que nos Bleus aient, après Gloria Gaynor en 1998, de nouveau choisi le morceau d'une artisteen guise d'hymne du vestiaire. Très beau symbole, surtout après le fashion faux-pas Vegedream.J'étais même pas encore réveillé que le Président de la République mangeait des grosses Danettes.Attention amis parisiens, si vous prenez le métro ce matin et que vous devez - par le plus grand des hasards - descendre à la station Argentine (Ligne 1), sachez qu'elle a été exceptionnellement rebaptisée Allez les Bleus ! pour la journée.Au journal de France Inter (oui, c'est obligatoire d'écouter France Inter quand on travaille chez), j'ai entendu deux gus, arrivés ce matin à Doha. Desqui se sont payé un petit kif à 2200 euros, vol et place de match inclus. On ne vit pas la crise de la même manière.Alors, racontez-moi tout : qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui ? Dispositif total ? Copains convoqués autour du sapin pour mater la télé dans le salon ? Raclette à la place du barbecue ? Décalage dans un bar ? BOYCOTT ? Parlons-nous, disons-nous les choses.Boooooooooonjour à toutes et tous ! Dimanche 18 décembre 2022, jour de finale de Coupe du monde. Date de merde, Mondial plus que critiqué, logiquement on a hâte que ça s'arrête. Mais pas de bol, les Bleus ont une troisième étoile à aller chercher, donc on va au moins faire semblant de sepour le potentielà venir.