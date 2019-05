En direct : France-Thaïlande (0-0)

Rafraîchir 2

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'équipe de France est clairement rentrée dans un temps fort en provoquant des fautes et obtenant d'intéressants coups de pied arrêtés. La Thaïlande va tout faire pour tenir le nul jusqu'à la pause, mais on les sent déjà limitées physiquement.Thiney envoie un corner tendu qu'Asseyi reprend de volée. Le ballon rebondit sur la barre, Bussaglia enchaîne dans la foulée, mais c'est sans danger pour Charoenying.La capitaine du PFC envoie une frappe enroulée qui transperce le mur, mais le ballon touche le petit filet. Il s'en est fallu de peu !Asseyi cherche et TROUVE ! un bon coup-franc à l'entrée de la surface, assez excentré côté gauche. Delphine Cascarino a une explosivité et des accélérations de dingue, c'est juste dommage qu'elle se foire autant sur le dernier geste.Nouvelle incursion thaïlandaise dans la surface bleue, mais Intamee se prend le retour défensif de Julie Debever en pleine tronche. La Guingampaise dégage sereinement.Pour l'instant, la France est en train de chercher ses marques mais se heurte à un bloc thaïlandais très compact.On sent la différence avec les Lyonnaises sur le banc.Thiney envoie un centre caviar dans la surface mais la Montpelliéraine hésite trop longtemps avant de frapper, c'est bloqué par Chinwong.Nouvelle occasion française : Thiney centre en retrait et Cascarino tente sa chance à l'entrée de la surface. C'est bien repoussé par une défenseure thaïlandaise.Sungngoen profite d'une perte de balle française pour se défaire de Tounkara et fixer Peyraud-Magnin. Sa frappe passe à côté, mais PPM était sur la trajectoire du ballon.Premier corner de la partie après un centre détourné de Delphine Cascarino . Gaëtane Thiney se charge de le tirer, mais Gauvin ne parvient pas à reprendre.VLAN ! Asseyi se déploie dans les airs pour tenter de reprendre en ciseau acrobatique un centre venu de la droite, mais la Bordelaise manque le ballon.: Et déjà un premier carton jaune pour la Thaïlande . Et il est pour Phetwiset, après avoir fait trébucher Viviane Asseyi qui tentait un grand pont.: Houla, gros tampon de Sungngoen sur Karchaoui. La Montpelliéraine finit les quatre fers en l'air, mais le centre qui suit ne donne rien.Allez les filles !Oui l'immense Laura Georges qui donne le coup d'envoi !On en pense quoi de ce maillot blanc moucheté de petits hexagones ? Moi j'aime encore bien et je ne valide absolument pas la comparaison avec un pyjama.Au même titre qu'on ne demande pas aux footeux d'être des intellos, on ne demande pas aux footeuses d'être des sopranos, mais bon, l'hymne de la Thaïlande c'est pas super funky à écouter.Ça rentre sur la pelouse, dans le chaudron d' Orléans qu'est ce superbe Stade de la Source. 8000 spectateurs dans les gradins, on joue donc à guichets fermés.Et c'est parti pour le XI de la Thaïlande . Je ne vais pas vous mentir, comme Eugénie Le Sommer et Siga Tandia , je ne connais rien de cette équipe. Si ce n'est qu'elle évolue en 4-3-3 et qu'elle a perdu 9 de ses 10 derniers matchs.Charoenying - Srangthaisong, Chinwong, Phetwiset, Khueanpet - Boothduang, Sungngoen, Intamee - Thongsombut, Sornsai, Nildhamrong.C'est donc PPM, la gardienne d' Arsenal , qui débute entre les perches. Côté droit, pas de surprise, c'est donc Marion Torrent qui est alignée et non Ève Périsset. En défense centrale, on retrouve la paire Tounkara-Debever, suppléante de l'habituelle Mbock-Renard.On notera l'absence d' Eugénie Le Sommer , touché à un muscle fessier. C'est apparemment sans gravité (en tout cas on le lui souhaite) et c'est donc Valérie Gauvin qui se présente à la pointe de l'attaque.Au milieu de terrain, Amandine Henry débutera la rencontre sur le banc et son brassard de capitaine échoue donc à Elise Bussaglia , vétérane du groupe.Comme indiqué dans cet article , lesreprésentent un bon moyen pour Corinne Diacre de tester quelques éléments de sa liste des 23. C'est parti avec le XI de départ, comme d'habitude en 4-2-3-1 :Peyraud-Magnin - Karchaoui, Tounkara, Debever, Torrent - Bilbault, Bussaglia - Asseyi, Thiney, Cascarino, Gauvin.Il ne reste que deux matchs de préparation à nos Bleues avant le coup d'envoie de la Coupe du monde, le 7 juin prochain. L'adversaire du jour ? La Thaïlande J'espère que vous passez un bon samedi après-midi. Ici, il pleut, le temps est donc idéal pour se caler devant la téloche avec une boisson chaude et deux heures de foot.