Revivez France - États-Unis (82-87)

À la conquête de sa première médaille d'or olympique, l'équipe de France masculine de basket-ball n'est plus qu'à une marche de la consécration suprême. Mais pour y parvenir, il faudra rééditer l'exploit de la phase de poules et terrasser l'ogre américain, triple tenant du titre.

61

Fabien Gelinat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J'étais pas loin.J'annonce, 3 points de Fournier en sorti de temps mort. Trop court, rebond Durant, fin du match +5 Team USA.C'est bon ça y est je suis frustré. J'espère ne pas revivre les mêmes émotions cet après-midi par contre, ni demain.Punaise mais comment on arrive à être à -3 à 10 secondes de la fin ? C'est dingue. Le come-back parait improbable certes, mais pourquoi pas ?C'est fou quand même, t'as Lillard aux pâquerettes et t'es derrière. Quelle frustration.VOUS ALLEZ JOUER AVEC NOS NERFS JUSQU'AU BOUT BORDEL !En tout cas restez dans le coin, mon petit doigt me dit que ce live ne sera pas le dernier du week-end, et pas seulement parce que la Ligue 1 est de retour.Beaucoup de frustration avec une défaite qui se profile. Mais en même temps beaucoup de satisfaction, le parcours reste superbe de nos Bleus. Puis cœur sur Popovich, en fan des Spurs depuis plus de 15 ans, gros plaisir pour lui de le voir gagner l'or olympique après le lynchage qu'il a subi lors de la Coupe du monde en 2019.On aura laissé un nombre incalculable de lancers sur la route, c'est terrible, et ça coûte peut-être la victoire.ALLEZ ON DONNE TOUT LA ! DE COLO + FAUTE OFFENSIVE DE TATUM OUI !Aïe ce 3pts de Tatum, +10 et ça sent vraiment mauvais.On s'approche du money time, et mon cœur commence à s'emballer… Et Rudy qui lâche encore des lancers nooooon !Sauf qu'on enchaine derrière avec un panier de Lillard + perte de balle + panier de Lillard. Et de retour à -9.OUI FRANKY LE 3 PTS ! OUI MON FRESH PRINCE !Ha ha Middleton pensait être encore en NBA. Mais non garçon, aux JO on siffle les marcher. Sinon les Bleus sont à -6, on s'accroche toujours ! Même si ces 6 points ressemblent un peu à un gouffre, on galère à recoller vraiment.Mine de rien, faudra quand même mettre en perspective l'exploit de cette équipe de France sur ces JO. Que cette finale se termine par une victoire ou une défaite, ils ont réussi ce que la génération Diaw-Parker avait échoué à faire. Pire encore, on ne passait même pas les quarts (qu'est-ce que j'ai pu rager sur l'Espagne d'ailleurs).Rudy c'est interdit cette passe.À chaque fois, je suis pris de court par les temps mort, qui sont 8000x plus court qu'en NBA (et c'est tant mieux, on est là pour le basket, pas pour voir des types danser et des pubs pour Taco Bell).J'ai quand même l'impression qu'on se raccroche à des petits miracles, entre ce 3 points de Batum et l'adresse de Yabusele. Si De Colo et Fournier ne se réveillent pas, je vois pas vraiment comment on peut l'emporter honnêtement.Mouais, ça pue un peu quand même tout ça. Notre ligne arrière est complètement dépassée. Et j'aimerais voir un peu plus Franky si possible.Heureusement qu'on est au stade de la finale, parce que je n'en peux plus d'entendre « attention le smash » à chaque dunk.tu es également resté dans la meilleure des décennies, que moi-même je n'ai pas vraiment eu le plaisir de connaitre. (On continue de se faire ouvrir de partout).Gobert et Yabusele en leaders ce soir. C'est pas ce qu'on attendait mais bon, why not !KD A MANQUE UN LANCER ! TOUT EST POSSIBLE JE VOUS DIS !De Colo qui sort après une perte de balle. Il fait plasir sur ses 5 points mais c'est vrai qu'il est pas dedans. Globalement lui et Fournier c'est trop discret en attaque.Faire sortir Booker pour Tatum, c'est comme laisser sa Murcielago au garage pour sortir sa F450.KD, c'est plus fort que toi. Et que la France, du coup. Et ça fait déjà +11.@Tarsipark je serais pas surpris de voir les US forcer les 3 points si le match se resserre au fil des minutes. Et ils sont vraiment pas fous depuis le début du tournoi derrière l'arc. Par contre défensivement oui ils sont vraiment présents.Punaise Nando, mais quel homme.Et on commence comme en 1re mi-temps, avec Yabusele au scoring, mais à 3 points cette fois !Bon, bon, bon. Tout le monde est prêt pour repartir ? Il est l'heure d'activer la vitesse supérieure, comme lors du match de poules. ON Y CROIT BORDEL, ET LE 3e QT EST LANCE !16/16 pour le quiz pour ma part, j'attends vos scores, et en attendant je vais casser un peu la croûte. Parce que le sport à la télé, ça creuse l'estomac. (Courage!)Bon allez, pour patienter et vu qu'on aura pas de différer de la finale du C1 1000m, on se fait un petit quiz basket ? (sans tricher, mais j'ai confiance en vous).11/17 aux lancers pour les Bleus, qui profitent d'être dans le bonus pour enquiller les points et revenir. D'ailleurs, vu que la FIFA veut absolument révolutionner le football, vous imaginez si on avait un système similaire au foot ? Du genre 10 fautes en une mi-temps = penalty à chaque faute à partir de la 11? Ce serait drôle, mais très bizarre. On pourrait finir avec des scores fleuves, mais on aurait parfois moins de jeu haché aussi. (Réflexion à 5h20 du matin, il ne faut pas m'en vouloir).9 points pour Vavan. Mais pas mal de déchet, je te l'accorde.OUI LA PURETE DU SHOOT DE NANDO ! C'est ça qu'on veut. Et de la défense sur KD dans la mesure du possible.Bah oui tiens, laissez Tatum filer jusqu'au panier. Cirez-lui les pompes au prochain temps mort aussi tant qu'à faire.Mine de rien, Gobert aux lancers c'est vraiment l'un des pivots les plus propres de NBA. Rarement 0/2 pour lui.Vraiment faut abuser de la taille de Rudy, il a tout pour faire un carnage dans la raquette ce soir.KD déjà à 18 points. Alors certes on est pas dedans, mais l'équipe d'en face n'a rien à voir avec celle qu'on a battu au début du tournoi.Si Nantes est co-leader de L1 ce matin, alors tout est possible pour nos Bleus. (ceci est totalement gratuit).ALLEZ LES GARS C'EST VOTRE FINALE BORDEL, VOTRE MOMENT ! A FOND A FOND A FOND !On est en train de se faire ouvrir de partout en défense, ça va pas du tout. Et dernière la technique de Fournier qui pue la frustration… +13 USA.la bise (en respectant la distanciation sociale évidemment) à tout le Canada, les expat' et les francophones du monde entier présents sur ce live !Time-out. Je sais pas si c'est l'horaire matinale ou autre, mais pour l'instant on est pas assez dedans, surtout en défense. Du coup on se fait punir. Simple, basique.Alors par contre je m'attendais à une double fenêtre avec basket en prio. Surtout pour voir une médaille en chocolat ça fout un peu les boules. Mais bon, respect pour chaque athlète aux JO. Pendant ce temps-là +6 pour les USA.Les ricains ont perdu zéro ballon en plus de dix minutes. C'est propre, c'est fort, et c'est pas bon signe.AH ! La finale en C1 (canoë) 1000m d'Adrien Bard en double fenêtre c'est cool ça !Bon dites-moi, j'ai besoin de savoir : Vous avez fait comment pour tenir jusqu'ici ? Sieste ? Taff ? Jeux vidéos ? Rien du tout ? Pour ma part c'était team sieste parce qu'il y a une grosse journée en perspective aujourd'hui.Envoyer Durant sur la ligne avec 3 lancers, c'est un peu comme mettre de l'aluminium dans le micro-ondes. Rarement une bonne idée.PAR CONTRE CETTE SEQUENCE DE PASSE DES BLEUS MON DIEU, AVEC LES 3 POINTS DE LUWAWU-CABARROT AU BOUT DES 24 SECONDES !, si on ne parle que de Team USA aux JO, alors oui on est sur l'équipe la moins forte depuis 2004 sur le papier. Mais comme tu dis ça reste sur le papier le roster le plus fort du tournoi. Et de loin à mes yeux. Après le basket FIBA c'est pas le basket NBA, et côté français on a un génie FIBA dont le prénom commence par Nando et termine par De Colo.5/14 au shoot pour les USA pour le moment, mais 2 points d'écart. Attention si ça se met à chauffer. Par contre GOBERT LE CHANTIER DANS LA RAQUETTE !Premier temps-mort pris par Popovich, la légende des San Antonio Spurs. Et gros cœur suret tout ceux qui suivent la rencontre ici, vous êtes les meilleurs.D'ailleurs, pas merci à la NBC, principal diffuseur des JO, qui a joué sur l'horaire pourri de la rencontre pour nous, occidentaux. Mais bon, tant pis, nous voici face à un nouveau monde, celui de la nuit. (3 POINTS DE FOURNIER, 10-4 POUR LES BLEUS LE DEBUT DE MATCH EST PROPRE).Chaque fois que Durant aura le ballon en main, la peur s'emparera de moi. Mais YABUSELE CLAQUE LE DUNK DERRIERE.Gobert qui joue déjà le daron dans la raquette... Et Yabusele premier sur la ligne des lancers (1/2). La France est devant.ET C'EST PARTI ! NOUS SOMMES À 40 MINUTES ET UN EXPLOIT DE OUF D'UN RÊVE BORDEL !Le cinq de départ des USA : Lillard - Holiday - Durant - Booker - Adebayo. Un cinq à fesser n'importe qui dans le monde sur le papier. D'ailleurs on est pas sur un cinq hyper grand.Le cinq de départ des Bleus : De Colo-Fournier-Batum-Yabusele-Gobert. Que c'est beau.Une question me brûle les lèvres pour ce soir : Zach Lavine va-t-il claquer un dunk en pensant au-dessus de Rudy Gobert ? (pour ceux qui n'ont pas la ref, un petit détour sur Youtube pour voir un dunk de Vince Carter contre la France en 2000 s'impose).Salut les lève-tôt et les couche-tard ! Oh que je suis content et tout excité de vous retrouver en pleine nuit pour la première des trois finales olympiques françaises du jour. Et quelle affiche : France-USA, bordel !