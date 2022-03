En direct : France-Angleterre (Six Nations)

C'est le grand soir ! Nos Bleus reçoivent l'Angleterre au Stade de France, pour tenter de un magnifique point final à un tournoi jusqu'ici dominé de la tête et des épaules. Mais penser que la bande à Maro Itoje et Jamie George vont les laisser décrocher le Grand Chelem après 12 ans de disette, ce serait se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'à l'orteil. Alors prenez place, et tous derrière le XV de France dans ce Crunch !

France 18-6 Angleterre

Par Paul Citron

Même pas le temps d'être inquiet des offensives anglaises que Gaël Fickou pose ses paluches sur le ballon, et personne ne vient déblayer.On attendait nos petits Français sur les mêlées et les ballons en l'air, armes principales des rosbifs. Après une mi-temps, on peut dire qu'on répond présent. Le petit hic, c'est que Melvyn Jaminet laisse des points en route.Ce serait plus simple si le wokisme, ça voulait juste dire adorer Cameron Woki.La prise à deux Villière/Woki qui tue dans l'œuf le contre anglais ! On prend.Faut dire que le pilier gauche anglais, Ellis Genge, ça envoie du lourd aussi. Bébé Rhino, qu'on l'appelle. Et puis Marcus Smith vient de réduire l'écart, discrètement : 11-6.La chandelle de Ntamack a touché le fil de la caméra aérienne. Vous pensiez que ça n'arrivait qu'à vous au gymnase ? Et bah non.Antoine Dupont qui met la montagne Itoje au sol, et son coloc' (oui oui, coloc') Anthony Jelonch qui vient gratter. Lequel fait la vaisselle selon vous ?11-3 France ! Jaminet capitalise, c'est une bonne idée.La première ligne française est une arme de destruction massive. Les compères toulousains Baille et Marchand et le nounours Winnie Atonio, c'est ce qu'on appelle des gros.Penaud pénalisé ? Ça gronde dans les travées du Stade de France. Touche à suivre Angleterre, M. Peyper ne s'est pas fait des amis.Tour de grand 8 gratuit pour Melvyn Jaminet : merci, Jack Nowell. En espérant que l'arrière français soit en état de continuer.Marcus Smith, croyez-moi, c'est du solide. Il joue aux Harlequins, normal qu'il soit pas facile à croquer. 8-3 France.Idée d'analyse comparée : la France de Galthié, c'est le Liverpool de Klopp. Injouable en transitions.Vous avez déjà essayé de faire une touche à la Julien Marchand ? Vous allez vous rater, je vous préviens.Gabin Villière aime le chocolat, c'est Dimitri Yachvili qui l'a dit. Et pour contrarier Stewart, l'ailier géant d'en face, ce sera utile.Une mêlée enfoncée et une pénalité de notre Melvyn Jaminet national plus tard, ça fait 3-0 !AAAAAAAAAAAAAAhhhlàlàlàlà c'étaitderrière pour Fickou. Deuxième en-avant, sortez la colle de hand les amis.Et le premier contest français !!! L'inévitable, l'inégalable Grégory Alldritt à la manœuvre.Marcus Smith, c'est clair pour lui : aujourd'hui, on tape. Mais Jaminet veille au grain.Jelonch qui se troue, en-avant français. Mais la prise en l'air de Jaminet fait du bien, parce que ça ne devrait pas être la dernière chandelle envoyée par les Angliches.Arf c'te Marseillaise. Allez les Bleus.Un beaupour des Anglais qui évolueront comme suit : Furbank - Steward, Marchant, Slade, Nowell - Smith, Youngs - Underhill, Simmonds, Lawes - Isiekwe, Itoje - Stuart, George, Genge.: On applaudit à l'Ukraine et aux Ukrainiens, évidemment. Une pensée supplémentaire aussi pour Federico Aramburu, l'Argentin de Biarritz, mort ce matin dans des circonstances tragiques.Composition sans surprise côté français. Damian Penaudet remplace Moefana, unique changement par rapport au dernier match : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Ntamack, Dupont - Alldritt, Jelonch, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille. Ça en jette.Je voudrais pas parler de malheur, mais même dans le cas où ça se passerait mal ce soir, l'exploit de la journée resterait la perf' de l'Italie, qui s'est génialement imposée au buzzer à Cardiff face au Pays de Galles. Première victoire en sept ans pour l'Italie dans le tournoi ! Matez-moi cette relance, c'est du Michel-Ange (Capuozzo).