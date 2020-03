En direct : France - RFA (1 - 1)

Salut la France, ici Séville ! Oh que c'est bon. J'ai encore 58 en travers de la gorge, mais on tient notre jour de revanche : on a mal débuté notre Mondial - saleté de Bryan Robson - mais on a quand même réussi à toucher ce dernier carré et ça fait du bien. Face à nous, vous le savez, la RFA, la coquine, qui a réussi à s'en sortir grâce à ses fourberies et sa toute petite victoire face à l'Espagne au deuxième tour. Pour les retardataires, petit rappel : Paolo Rossi a bien décidé de rouler sur le monde et a sorti la Pologne toute à l'heure. Un France-Italie en finale, on signe, non ?