En direct : Espagne - France (29-14)

La plus grosse rivalité du basket européen moderne se retrouve en finale de l'Eurobasket 2022. Onze ans après la finale perdue face aux Espagnols, neuf ans après l'historique demi-finale remportée par les Bleus et sept ans après la tragique défaite aux portes de la finale, à domicile. Sortez vos mouchoirs et vos défibrillateurs, car la tension est maximale.

Par Fabien Gelinat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

QT2 (8'20) : 4/6 à 3 points et +15 pour l'Espagne. On se fait détruire pour le moment.QT1 (0'40) : Heurtel catch and shoot à trois points c'est bien ! Mais Fernandez répliquent dans la foulée ! Dernière possession pour les Bleus...QT1 (1'45) : Les Espagnols sont au max de la confiance en attaque et cadenassent fort derrière.QT1 (2'50) : Déjà cinq pertes de balle pour les Bleus et HERNANGOMEZ QUI FRACASSE LE PANIER.QT1 (4'20) : BABABAM LE DUNK DE YABU SUR INTERCEPTION DE HEURTEL !QT1 (4'52) : Premier temps-mort Bleu, il y a péril en la demeure ! Un 3 points suivi d'un shoot mi-distance de Brown sur la tête de Gobert.QT1 (6'02) : L'impact de Tarpey au rebond offensif, c'est ça qu'on veut !QT1 (6'28) : Encore une faute française ! Et encore deux lancers pour les Espagnols, impériaux jusque-là. Début de match timide des Bleus.QT1 (7'41) : Panier non accordé pour Hernangomez mais déjà une deuxième faute pour Albicy. Pas bon, notre meilleur défenseur arrière qui sort.QT1 (8'20) : Yabu qui rate un jump shot à quatre mètres ouvert. On veut le Yabu de France-Pologne s'il vous plait. Et une perte de balle de chaque côté dans la foulée.QT1 (8'35) : Début de partie très très physique. Faute sur Lorenzo Brown qui était à trois points. Mauvaise faute, on peut le dire. 3/3 pour l'Américain naturalisé, l'Espagne prend les devants.QT1 (9'45) : Premiers lancers pour Rudy Gobert. 1/2, on prend.QT1 (10') : Je vous lâche le cinq majeur des deux équipes avant l'entre-deux.Albicy-Fournier-Tarpey-Yabusele-Gobert.Brown-Fernandez-Lopez-Pradilla-Hernangomez.QT1 (10') :tu veux porter la poisse malheureux.QT1 (10') : Si quelqu'un veut s'essayer au prono, c'est maintenant. Je me lance : 65-63 France, parce que Rudy Gobert.QT1 (10') : LA MARSEILLAISE LES AMIS !QT1 (10') : Je sais pas vous, mais j'ai déjà les pétoches. En même temps, à part la demi de taré contre la Pologne, l'Euro des Bleus est strictement interdit aux cardiaques.QT1 (10') : La bonne nouvelle avant la rencontre, c'est que la finale est retransmise en clair ! Canal+ diffuse la rencontre via C+ Sport 360 (d'ailleurs, il s'agit du dernier match des Bleus commentés par l'immense George Eddy), mais M6 est également de la partie ! Et ça, c'est cool.