En direct : Croatie - Ecosse (1 - 0)

Ô Fleur d'Écosse

Quand reverrons-nous

Tes semblables

Qui se sont battus et sont morts pour

Tes humbles collines et vallées,

Et se sont dressés contre lui,

L'armée du fier Edouard

Et l'ont renvoyé chez lui

Pour réfléchir à nouveau.



Les collines sont désertes à présent

Et les feuilles d'automne

Épaisses et silencieuses

Recouvrent une terre désormais perdue,

Si chèrement défendue par ces hommes,

Ceux qui se sont dressés contre lui

L'armée du fier Edouard

Et l'ont renvoyé chez lui

Pour réfléchir à nouveau.