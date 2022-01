En direct : Ciryl Gane vs Francis Ngannou

Après le football, le cyclisme sur route ou encore les échecs en blitz, la France peut obtenir un nouveau champion du monde en UFC. Pour cela Ciryl Gane va devoir se défaire du Camerounais Francis Ngannou lors d'un combat qui s'annonce historique. Et c'est ici que ça se passe.

Par Steven Oliveira

Et même pas un mot pour Neymar...Et la victoire est bien pour Michel Pereira. Logique. Mais gros respect pour mon Andre Fialho.Bon, de manière générale gros respect pour quiconque ose entrer dans cette cage.Pas de K-O après ces 3 rounds. La victoire devrait revenir à Pereira après décision.Oh le coup entre les jambes de Pereira. C'est non ça par contre.@Siko Je viens de voir ça. Je ne l'ai pas vu venir cette défaite des Packers. Fou. Comme quoi ça ne paye pas d'être numéro 1.Il est mieux Fialho là mais j'ai l'impression que Pereira gère le combat.Bon, ce deuxième round est clairement pour Michel Pereira. Mais quelle résistance chez Fialho.Il est dans le dur mon Fialho là. En même temps il se mange des patates et des coups de genou dans tous les sens.Ça saigne beaucoup en tout cas.Mais comment ça il ne bouge pas Fialho sur la droite qu'il vient de prendre ?! C'est Ivan Drago ou quoi ?Immense oui par contre les prises sur la grille de Pereira avant de se jeter sur Fialho.Pour la première fois de la soirée on a pas eu de KO dans le premier round.@L1Triangle Yes je suis RMC SportMême les arbitres font flipper à l'UFC. Bon en même temps vu qu'ils doivent s'intercaler entre les deux combattants, mieux vaut qu'ils soient costauds.Ahah Michel Pereira qui entre dans la cage avec un salto. C'est Eddy Gordo dans Tekken 3 en fait.En face c'est le Brésilien Michel Pereira. Surnommé Demolidor. Pas pour rien je pense.OUI mon Andre Fialho qui entre dans l'arène sur du fado avec son drapeau du Portugal.Il est peut-être très sympathique dans la vie mais Thomas Desson m'agace fortement. C'est sa voix et son débit je pense.Au cas où vous n'avez pas encore lu le papier sur le passé de footballeur de Ciryl Gane, c'est ici que ça se passe @albatros Je trouve ça toujours fascinant aussi. Après je pense surtout qu'il essaye de jouer son jeu quelque soit l'adversaire en face.Je n'ai jamais été au Daghestan de ma vie. Et si un jour j'atterris là-bas je peux vous dire que je baisse les yeux et que je me fais tout petit. C'est quoi cette région d'immenses maboules ?!J'aurais bien voulu qu'il dure un peu plus longtemps ce combat. Rien que pour les coups de poing retourné de Nurmagomedov qui étaient d'une pure beauté.Et Said Nurmagomedov qui remporte le combat en moins d'une minute sur une soumission. Et bah il n'aura pas traîné l'ami Said.Honnêtement, j'ai eu peur d'être un peu seul au moment de faire ce live. Mais j'avais oublié à quel point vous êtes formidables.Alors que dans le même temps le match entre Rafael Nadal et Adrien Mannarino vient de débuter à l'Open d'Australie. Un Mannarino qui a appris qu'il affrontait Rafa il y a 30 minutes comme à chaque fois car il refuse de connaître à l'avance son adversaire. Il a dû être heureux en voyant Rafa débarquer...(Oui j'ai les yeux partout)Et c'est au tour de Cody Stamann face à Said Nurmagomedov qui n'est pas le cousin de Khabib visiblement. Apparement au Daghestan, tout le monde s'appelle Nurmagomedov.Il reste encore 3 combats avant le Ngannou-Gane qui devrait avoir lieu à 6h. Bon après si tous les combats durent 3 minutes comme le premier ça va peut-être arrivé un peu plus tôt.@L1Triangle Bah écoute ça va impeccable. Mon amour de la NBA fait que je suis habitué à être réveillé à cette heure-ci ahah.Mais oui mon Dwyane Wade qui est là. Sachez que c'est le sportif que j'aime le plus au monde (avec Luis Figo).J'espère que vous avez vu le premier combat de ce UFC 270. Car ce KO de Michael Morales valait le coup d'oeil. Il lui a envoyé 15 droites consécutives. Un maboule.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est l'heure du combat de l'année en MMA. Alors servez-vous un café et installez-vous confortablement. Ça s'annonce épique. Et on va bien sûr vivre ça ensemble.