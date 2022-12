En direct : Cameroun - Brésil (0 - 0)

On rappelle les enjeux : avec trois points d'avance et une différence de buts positive sur la Suisse (+3), le Brésil est bien parti pour terminer premier.De leur côté, les Camerounais doivent l'emporter, et compter sur un nul entre la Serbie et la Suisse, ou une victoire serbe avec un écart de but plus faible que le leur.Est-ce que je me suis bien fait compris ?