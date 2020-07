En direct : Suivez Bayern-OM en direct (1 - 0)

Malgré un déchet technique évident, on voit quand même de belles choses côté OM, notamment au niveau des intentions de jeu. Alors que la défense tenait bien la baraque avant le but, les Olympiens ne cherchent pas non plus à envoyer une ogive devant sitôt le cuir récupéré. On devine des circuits de passes qui cherchent à se mettre en place depuis l'arrière. Osé, quand on sait que la probabilité de se prendre un pion en cas de foirage est de 100% avec Müller et Lewandowski.