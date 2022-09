En direct : Bayern Munich - FC Barcelone (0 - 0)

Pour planter le décor, c'est surtout Robert Lewandowski qui retrouve son ex après huit ans de relation, et après avoir tout fait pour le quitter cet été.Après, la dynamique est à sens unique : en un an et demi, le Bayern a collé deux fois 3-0 et un historique 8-2 au Barça... Ce qui ne m'empêche pas de pronostiquer un bon 2-2 pour ce soir. Et vous ?