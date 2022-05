En direct : Aston Villa - Liverpool (1 - 1)

Mais avant le coup d’envoi, on se penche évidemment sur l’info de la journée ! Je ne veux évidemment pas parler du pet de Marcelo mais plutôt de l’arrivée d’Haaland à Manchester City. L’apéro est servi par Léo Tourbe :



Ce n’est pas encore officiellement le mercato, mais Manchester City a déjà bouclé, dès le printemps, un des gros dossiers qui devaient agiter l’été. En signant ce mardi chez les Citizens, Erling Haaland rend peut-être le plus bel hommage possible à Mino Raiola, son agent récemment décédé, qui disait à France Football en 2013 : « Je n’attends pas une décision, je la crée. Je n’attends pas le mercato, je le crée » . Du côté sportif, le Norvégien va donc découvrir un troisième club en trois ans, en s’envolant toujours plus haut dans le standing des équipes qui l’accueillent. Sur le papier, la Premier League semble être le championnat parfait pour lui. Athlétique, puissant, rapide… la panoplie idéale pour faire mal aux arrière-gardes britanniques.



