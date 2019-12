Revivez Arsenal - Chelsea (1 - 2)

HI THERE ! Tenez-vous bien : ici va se dérouler le tout dernier live So Foot de l'année 2019. Après, ce sera trop tard. Et en plus on a droit à un sympatoche derby londonien pour boucler la boucle. On va faire comme si on avait pas vu la 12e place d'Arsenal au classement de PL, et on va prendre notre pied pour la première de Mikel Arteta à l'Emirates en tant que coach des Gunners. Feu ?