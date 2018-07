Revivez Angleterre - Panama (6 - 1)

6-1, fin du carnage. L’Angleterre écrase les Panaméens, qui ont les joues aussi rouges que leur maillot. En même temps, avec une défense aussi lâche que son système bancaire, le Panama ne pouvait rien faire pour empêcher les Anglais de trouver la faille par Stones (x2), Lingard et Kane (x3 dont deux pénaltys). Seul lot de consolation : un but historique signé Baloy, le premier pour le Panama en coupe du monde, et dignement fête par le public panaméen, exemplaire. Rendez-vous jeudi pour la finale du groupe entre la Belgique et l’Angleterre, et pour le « pasdedéfensesurcornerico » entre le Panama et la Tunisie.A tantôt !