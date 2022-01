En direct : AC Milan - AS Rome (2 - 1)

Amies, amis, amoureux du Catenaccio et des FFP2 bonsoir !



La Serie A est de retour ce jeudi et nous allons vivre le choc entre l’AC Milan et l’AS Roma ensemble. Évidemment, la Covid-19 est passée par là et a privé plusieurs joueurs de participer à cette rencontre. Ajoutez à cela le départ de nombreux cadors des deux écuries vers le Cameroun pour la CAN, les blessés et la jauge de 75% de la capacité des stades en Italie, et vous allez là un drôle de face à face entre deux grosses écuries de l’élite transalpine !