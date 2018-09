En dilettante Rami

Son OM s’en est sorti, mais lui est à la ramasse et il le sait. À l’heure d’entamer cette nouvelle saison et après un été idyllique, Adil Rami est un peu paumé.

La moustache qui frise

Par Jérémie Baron

C’est une réaction d’après-match un peu moins lunaire que ce à quoi nous a habitués Laurent Paganelli au fil de ses saisons passées en bord de pelouse. Quand la moustache d’ Adil Rami s’est pointée pour accorder quelques instants au trublion de Canal + ce dimanche soir, ce n’était pas pour balancer quelques vannes avant de rentrer aux vestiaires, mais plutôt lâcher un peu de spleen et porter ses responsabilités à chaud. Et le témoignage est prenant. «Si même « Paga » est incapable d’arracher un sourire au néo-champion du monde malgré ce résultat final , c’est plutôt logique. Car au stade Louis-II, si l’OM a dû aller chercher la victoire sur un pion inespéré de Valère Germain dans le, l’homme à l’extincteur y est malheureusement pour beaucoup. Tout le travail olympien de la première période, validé d’une belle réalisation de Kostas Mitroglou, s’est envolé en cinq petites minutes de flottement. Le temps pour la nouvelle coqueluche des journaux people d’écraser une remise pour Yohann Pelé pour l’égalisation de Tielemans – malgré un super retour devant Falcao –, puis d’offrir un caviar au Tigre sur un tacle foireux. On comprend le soulagement du renversement de situation, mais aussi le goût amer que laisse cette deuxième période dans la bouche de l’ancien joueur de Fréjus.La semaine dernière déjà face à Rennes (2-2), Rami avait sombré aux cotés de Boubacar Kamara – le jeune Marseillais avait même cédé sa place à la pause – en provoquant notamment sur Ismaïla Sarr le penalty de l’ouverture du score au cœur d’un premier acte catastrophique. Et lors de la deuxième journée, il était de la déroute aux Costières, face à Bouanga et consorts (3-1). Depuis quelque temps, Adil Rami doit donc donner de sacrés maux de tête à Rudi Garcia , lequel compose en plus avec un Duje Ćaleta-Car pas encore à 100%.Pourtant, c’est bien son nom qui figure en tant que quatrième défenseur central de l’équipe de France pour les joutes internationales qui arrivent, avec notamment les grands débuts de la Ligue des nations. Celui qui pensait mettre un terme à sa carrière en Bleu à la suite d'une Coupe du monde qu’il aura réussi à marquer à sa manière en a encore sous le coude, pour Didier Deschamps . «, déclarait récemment le sélectionneur» Le cauchemar de Louis-II est passé par là et voilà donc la marmule de 32 ans en plein flou sur ses capacités actuelles et quant à son avenir. Mais si l'on est évidemment plus proche de la fin que du début, c'est peut-être loin d'être fini : au fil de sa carrière non linéaire, le natif de Bastia nous a déjà prouvé à de maintes reprises sa capacité de rebond hors normes.