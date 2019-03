En D3 grecque, un Nigérian marque en partant de sa propre surface

16

Le football est un sport qui consiste à courir pendant 90 minutes pour mettre un but. Pour Lamin Jawneh, il consiste simplement à courir 90 mètres.Ce joueur nigérian inconnu de Foivos Kremasti (D3 grecque) s'est fait remarquer de fort belle manière en marquant un but de folie lors de la dernière journée de championnat contre le PAO Vardas (1-0). Après un coup franc adverse aux abords de sa propre surface, Jawneh récupère le cuir et fonce comme un bulldozer dans le couloir droit, dans un mélange de puissance et de vitesse, avant de repiquer dans l'axe et de tromper le gardien d'un tir subtil du pied gauche. L'unique et merveilleuse réalisation de la rencontre, qui permet à Kremasti (avant-dernier du championnat) de réaliser un petit exploit sur la pelouse du troisième.Chapeau l'artiste !