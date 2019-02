En D3 écossaise, un supporter remplace un arbitre assistant

9’| STR 0-0 STE #warriors Play has stopped as the linesman has appeared to pull his hamstring À spectator is taking over — Stenhousemuir FC (@StenhousemuirFC) 26 février 2019

9’| STR 0-0 STE #warriors Play has stopped as the linesman has appeared to pull his hamstring À spectator is taking over — Stenhousemuir FC (@StenhousemuirFC) 26 février 2019

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un vrai supporter qui plante son drapeau.Mardi soir, le match de D3 écossaise entre Stenhousemuir et Stranraer a connu un léger contretemps. Un arbitre assistant s'est en effet blessé aux ischio-jambiers dès la 9minute de la rencontre, laissant les acteurs de la partie dans le flou.Après une bonne dizaine de minutes d'interruption due à l'absence d'officiel supplémentaire, c'est un supporter de Stenhousemuir qui s'est résolu de bonne grâce à remplacer l'assistant au pied levé. Mission accomplie avec succès, match nul à la clé (1-1) avec un interminable et prolifique temps additionnel en première période (buts à la 45+7 et 45+12).Une vraie manière de revenir en jeu tout en se faisant le chantre du hors-jeu.