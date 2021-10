En D3 anglaise, un steward marque un but avec un sextoy

| NEW: À steward scoring a goal with a dildo in the Lincoln vs Charlton match pic.twitter.com/U9Sqsgmkmx — Football For All (@FootballlForAll) October 16, 2021

Les Anglais arrivent toujours à nous surprendre. Ce samedi, lors d’un match entre Lincoln City et Charlton Athletic en troisième division, c’est un steward qui a ouvert le score. Après sept minutes de jeu et sans qu’on ne sache comment ni pourquoi, un sextoy se retrouve dans une surface de réparation. Ni une ni deux, un steward l’évacue en tirant dedans pour faire trembler les filets. Malgré une bonne gestuelle de frappe, il doit s'y reprendre à deux fois pour marquer. Sans doute à cause de la forme de l'objet, pas vraiment sphérique.Évidemment filmé par les supporters placés derrière le but, le steward célèbre son but le sourire aux lèvres et les bras levés sous les acclamations de la tribune, sans doute déjà bien alcoolisée au moment des faits. Un but porte-bonheur pour les locaux, vainqueurs de la rencontre dans le temps additionnel.C’était facile de le mettre au fond.