En D2 ghanéenne, un jeune de 15 ans marque un but de fou

À lui non plus, on ne parle pas d’âge.Mizak Asante a beau n’avoir que quinze ans, il a déjà dans sa poche un bon nombre de défenseurs ghanéens. Le week-end dernier, il a enrhumé en une action sept joueurs du Mobile Phone People (le naming, ça va vraiment trop loin). Ça partait pourtant assez mal. En voulant récupérer une chandelle, il loupe son contrôle et se retrouve excentré dos au jeu dans la surface, avec trois adversaires sur ses côtés. Un, deux et trois crochets plus tard, il se faxe entre eux pour avancer. Là, un simple râteau suffit à mettre sur le cul son vis-à-vis, puis il élimine le gardien d’une feinte en gardant le ballon collé au pied sur la ligne de sortie de but. Ne reste plus qu’à envoyer une mine à bout portant devant les deux défenseurs encore debout.Un but aussi sublime qu’important, puisqu'il égalise à 1-1 à la 82minute et donne un second souffle à son équipe, le Golden Kick FC, dans le barrage d’accession à la première division ghanéenne. Mizak Asante et ses potes s’imposeront d’ailleurs aux tirs au but et joueront en première division la saison prochaine.Le Golden Kick porte bien son nom.