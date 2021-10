En D2 allemande, un but sans voir le ballon et un CSC d’anthologie

EG

La chaaaaaaatte !Vendredi, Antonio Jonjic s’était sans doute levé du bon pied. Peut-être a-t-il trouvé un trèfle à quatre feuilles au moment de la reconnaissance de la pelouse du Sparkassen Erzgebirgsstadion. Peu importe comment, l’attaquant de l’Erzgebirge Aue a eu une sacré réussite contre Hambourg. 23minute : sur un centre venu de la droite, il est trop en avance au premier poteau, mais le défenseur juste derrière lui dégage le ballon sur l’arrière de son crâne, lequel finit sa course dans les filets. Surpris, le numéro neuf se retourne en cherchant la balle et ne semble pas comprendre pourquoi le stade exulte.Malheureusement pour lui et son équipe, le destin est taquin. Alors que l’Aue, 17e de 2. Bundesliga tient sa première victoire, Dirk Carlson marque contre-son-camp en toute fin de temps additionnel. Et d’une manière bien ridicule. Après un ultime mouvement offensif, un attaquant de Hambourg pique le ballon au-dessus du gardien et trouve la barre. Le cuir revient sur ce bon vieux Dirk, seul plein axe pour dégager et conclure ce match. Sauf que dans sa tête, deux fils se touchent. Il exécute alors une tête droit devant lui, c’est-à-dire dans ses propres cages. Très honnêtement incompréhensible.Et dire que certains pensent que la Premier League est le championnat le plus spectactulaire...