En Croatie, un joueur exclu après avoir fait une feinte sur son penalty

Strangest sending off ever?! ?Bruno Petković got a red for taking a penalty for Dinamo vs Istra! ?pic.twitter.com/laVIbgmU24 — Soccer AM (@SoccerAM) December 16, 2021

N'est pas Jorginho qui veut.Ce mercredi soir, le championnat croate nous réservait un affrontement entre l'Istra 1961 et le Dinamo Zagreb. Sur le papier, rien de très alléchant et pourtant, il suffisait d'y jeter un coup d'œil pour y trouver la pépite du jour. Alors qu'ils mènent déjà 1-0, les visiteurs obtiennent un penalty en toute fin de rencontre. L'attaquant Bruno Petković souhaite s'en charger, mais à la fin de sa course d'élan, il marque un temps d'arrêt avant de frapper. Le gardien est pris à contre-pied, le ballon finit au fond... mais l'arbitre ne l'entend pas de cette oreille.L'officiel siffle, annule le but et surtout vient donner un carton jaune au joueur, synonyme d'exclusion puisqu'il avait déjà reçu un avertissement plus tôt dans la partie. Petković est incrédule, mais l'arbitre ne fait qu'exécuter un principe de la loi 14 instauré par l'IFAB, selon laquelleZagreb l'emportera finalement 0-2 au bout du temps additionnel, mais nul doute que Petković ne tirera pas le prochain penalty de son équipe.