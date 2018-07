En Crimée, presque parfait

En 2012, la Crimée faisait partie de l'Ukraine, qui accueillait l'Euro. En 2018, la Crimée est, de fait, intégrée à la Russie, qui organise la Coupe du monde. Au milieu des sanctions, de la géopolitique et de la vie quotidienne, petit voyage sur place pour voir comment les Criméens ont supporté la sélection russe. Premier enseignement : là-bas aussi, la Russie s'est fait sortir en quarts par la Croatie.

Dans les limbes

Match amical entre la Russie et l'Ukraine

Un ours qui tire à la kalash

Thomas Pitrel, à Sébastopol

La fan zone de Sébastopol n’a pas grand-chose à voir avec celles installées par la Fifa au cœur des onze villes-hôtes de la Coupe du monde 2018 en Russie . Ici, pas de stands sponsorisés par Coca, McDonald’s, Visa ou Adidas, pas d’attractions ni de goodies pour attirer les spectateurs. Juste une petite palissade pour délimiter la zone, deux ou trois stands proposant chachlyks (des brochettes cuites au barbecue), chawarma et boissons sans alcool, et quelques palettes de bois déposées à même la pelouse en guise de sièges. En revanche, comme dans les autres fan zones, le grand écran est fièrement dressé et, dans la foule compacte réunie autour de lui, la tension est palpable alors que résonne le coup d’envoi de ce Russie- Croatie , quart de finale atteint miraculeusement par le pays organisateur. Après quelques minutes de jeu, entassés sur cette petite place près du port, les premiers « Rossiya » se font entendre. Regardant le match depuis l’extérieur de la fan zone, un homme en maillot du Barça monte en pression :, vocifère-t-il.Drôle de mélange entre port militaire et station balnéaire, Sébastopol est surtout, avec un peu plus de 400 000 habitants, la plus grande ville de Crimée, péninsule intégrée à l’ Ukraine lors de la dislocation de l’URSS, après lui avoir été offerte par Khrouchtchev en 1954. Utilisée comme base navale par la Russie , la ville a toujours eu un statut particulier dans la région, mais était officiellement ukrainienne jusqu’en mars 2014, lorsque les remous politiques et militaires post-Maïdan aboutirent à ce qui est encore considéré par la communauté internationale comme une annexion de la Crimée par la Russie, et par ceux qui y étaient favorables comme un « retour à la normale » . Depuis, les sanctions imposées par l’UE et les États-Unis ont rendu la vie un peu étrange pour les Criméens.S’il n’y a pas de stand Visa à la fan zone, c’est peut-être parce qu’il est impossible d’utiliser une carte bleue autre que russe ici. S’il n’y a pas de stand McDonald’s, c’est peut-être parce que celui de la ville a fermé après 2014 et a été remplacé par un fast-food non-franchisé. La gare de Sebastopol n’a plus vu un train partir depuis quatre ans et lorsqu’on essaie de se rendre sur le site Airbnb, on se rend compte que celui-ci a été bloqué dans la région, comme « en Iran Syrie et Corée du Nord » . Le football n’a pas été épargné puisque les clubs de la région ne peuvent que participer au championnat de Crimée, sans espoir de qualification pour les compétitions de l’UEFA. Dans les rues du coin, en tout cas, les drapeaux russes sont partout. En face de la gare des bus, une immense inscription a été peinte : « Notre décision, notre choix, avec la Russie pour toujours. » Bref, la Crimée est dans les limbes. Mais cette situation n’empêche pas la région d’être la première dans l’histoire à avoir accueilli deux grandes compétitions footballistiques en seulement six ans : l’Euro 2012 en Pologne et en Ukraine , et désormais la Coupe du monde 2018 en Russie Autour de la fan zone de Sébastopol, l’ambiance fluctue. Les occasions loupées par les Russes sont accueillies par des « Suka ! » ( « Salope ! » ), les nombreux plans sur le sélectionneur Stanislav Cherchesov sont salués par des rires et des hourras. Lorsque Cheryshev inscrit son quatrième but du Mondial, la place explose, les drapeaux russes sont brandis à bout de bras. Quand Kramaric égalise huit minutes plus tard, tout s’éteint. A la mi-temps, Vlad, 22 ans, l’assure :Viktor, 62 ans, drapeau frappé de la faucille et du marteau sur le dos, affirme lui que Igor , 31 ans, et Elena, 28, montrent leurs coques de téléphone aux couleurs de la Russie et se creusent la tête :Un autre Vlad, supporter du CSKA Moscou et donc fan d’Akinfeev et Golovin, clame lui sans hésiter qu’il supporterait la Russie dans un cas comme ça, mais refuse de répondre lorsqu’on lui demande s’il soutiendrait l’ Ukraine contre un autre adversaire.La deuxième période a débuté et l’ambiance est largement retombée., soupire Liliana, arrivé de Moscou il y a deux semaines pour travailler dans un restaurant.Natalya, 31 ans, qui travaille en temps normal comme guide touristique mais qui se balade ce soir les bras chargés de drapeaux russes pour les vendre aux supporters intéressés, confirme :Pour réveiller un peu tout le monde, il y a Sergeï et Yevgeni, deux potes de 25 ans, le visage entièrement peint en blanc, bleu, rouge, chapka sur la tête et bouteilles de plastique en forme de coupe du monde remplies de bière à la main., dit Sergeï, dont le maquillage coule le long de ses joues, emporté par la sueur.Pendant les prolongations, le but de Domagoj Vida achève de casser l’ambiance. Sur la terrasse du Tenisty Dvorik, le bar-restaurant le plus proche de la fan zone, les clients ne regardent presque plus le match. Assis en haut des rampes du petit skate park de la place, les ados du coin font la gueule. Yevgeni, lui, n’a pas l’intention de baisser les bras. Il a grimpé sur la clôture qui délimite la fan zone et chante, seul, l’hymne russe., déclame-t-il en descendant. Derrière, son pote est abattu., enfonce-t-il. Dix secondes plus tard, Mario Fernandes égalise et Yevgeni devient dingue. Il remonte sur la barrière, balance sa chapka dans la foule, bondit sur une poubelle et fait tourner son drapeau, crie à s’en péter les cordes vocales. Alors que le jeu reprend, un homme derrière lui crie de se baisser., rétorque Yevgeni,Une minute après, la barrière craque, sans réaction de la part des forces de l’ordre présentes à proximité.Quand Rakitic inscrit le tir au but vainqueur pour la Croatie , passé un soupir de déception, la foule rentre calmement chez elle, alors que Sergei et Yevgeni tentent, sans succès, de la faire chanter une dernière fois., siffle Yevgeni. Andreï, un homme dont le tee-shirt représente un ours tirant à la kalash, sourit en disant qu’il s’attendait à la défaite. Boris, lui, affirme qu’il n’est pas triste du tout., lance-t-il.(quelques mois avant la crise de mars 2014, ndlr)De toute façon, il n’est plus l’heure de parler foot, ni politique. Chez Pivorotti, le bar à bière du coin, il y a déjà la queue. Sur les quais, non loin, où s’alignent les boites de nuit, les filles défilent déjà en robe et talons. Élimination ou pas, annexion ou pas, sanctions ou pas, ce soir, c’est samedi soir. Et la fête commence.