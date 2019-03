Une feuille de papier pour mesurer un hors-jeu !

CAR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Insolite.En Chine , la VAR est utilisée même en deuxième division. Ce qui n'est en grande partie pas le cas dans les divisions inférieures des grands championnats européens, et qui représente un progrès en matière de football dans l'Empire du Milieu. Cependant, il y a encore du boulot sur l'utilisation de l'outil.En effet, durant la rencontre opposant le Shanghai Shenxin au Heilongjiang FC en China League One, les arbitres du camion vidéo ont été sollicités pour déterminer si un but de Heilongjiang était hors jeu ou pas. A priori, il n'y avait pas la fameuse ligne pour révéler le hors-jeu puisque l'un des arbitres a utilisé une feuille de papier comme outil de mesure. Non seulement le but était valable, mais en plus Heilongjiang s'est finalement incliné (2-1).Une feuille de papier qui bouffe donc une autre feuille de papier, à savoir celle du match.