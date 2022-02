En Belgique, 32 signalements d'actes racistes par mois

NDS

En Belgique, voilà un an que l’ACFF (Association des clubs francophones de foot) et la Fédération royale belge ont lancé un plan d’action visant à dénoncer les discriminations et le racisme dans le football en Belgique. « Come Together » a recensé 843 signalements, dont 394 liés au racisme en un an. Ce qui nous fait une moyenne de 32 signalements par mois selon les chiffres donnés par Sudinfo et De Morgen , a commenté Peter Bossaert, le CEO de l’URBSFA, la fédération royale de football belge. Il concède cependant qu’il resteà faire dans le Plat Pays. La cellule foot du Service public fédéral intérieur rapporte que seules dix-huit sanctions ont été prononcées pour des faits de racisme lors des trois dernières années en Belgique.Un ratio aussi impressionnant que celui de Jonathan Bamba.