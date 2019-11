En Belgique, les arbitres vont s'entraîner avec des joueurs « pour mieux comprendre le monde de l'autre »

AAF

On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.Erik Lambrechts a été le premier cobaye d'une expérience assez inédite de la part du département de l'arbitrage belge. Dans le cadre d'un grand plan visant à améliorer le niveau des hommes en noir du plat pays, des arbitres vont participer à des entraînements et des rencontres avec des joueurs du championnat. «» a défendu le directeur technique adjoint de l'arbitrage belge, Frank De Bleeckere, dans des propos relayés par la presse belge Erik Lambrechts a donc eu le loisir, le 13 novembre dernier, de participer à une séance d'entraînement avec le Royal Antwerp F.C., actuel quatrième de D1A. Et de nombreux autres arbitres vont suivre, dans d'autres clubs. «détaille De Bleeckere.Objectif en fond de toile : améliorer la cohésion entre arbitres et joueurs, et apaiser les tensions. «poursuit De Bleeckere.» Par souci de conserver l'indépendance et la neutralité des arbitres, ceux qui sont partis en formation dans un club ne pourront pas être au sifflet d'un match de cette équipe dans les semaines qui suivent.Une belle idée à glisser à l'oreille de la LFP ?