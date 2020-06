Le Real repasse en tête en battant l'Espanyol

Victoire étriquée, mais ô combien importante du Real Madrid sur la pelouse de la lanterne rouge (0-1). Et la lumière est venue de Karim Benzema, passeur décisif pour Casemiro, qui permet à son équipe de prendre deux points d'avance sur le Barça.

L'Espanyol avec un nouvel entraîneur

Service minimum

Espanyol (4-4-2) : Diego López - V. Gómez, Bernardo, Cabrera, Dídac (Pedrosa, 46e) - Embarba (Calleri, 69e), David López (Lozano, 84e), Marc Roca, Darder (Melamed, 69e) - De Tomas, Wu Lei (Melendo, 57e). Entraîneur : Francisco Rufete.



Real Madrid (4-4-2) : Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Fede Valverde, Casemiro, Kroos, Isco (Rodrygo, 64e) - Benzema, E. Hazard (Vinícius, 63e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

On joue la 44minute, au RCDE Stadium. Alors que le Real Madrid est sans inspiration depuis le début de la rencontre sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, la lumière vient de Karim Benzema. Dix jours après son superbe but face à Valence , le Français fait encore parler sa classe. En tant que passeur décisif, cette fois-ci. L’action ? Marcelo envoie une longue ouverture dans la boîte, Sergio Ramos dévie de la tête vers KB9... Un contrôle poitrine dos au but, une talonnade qui passe entre les jambes du défenseur Espinosa et voilà du caviar servi à Casemiro qui peut ouvrir le score à bout portant. En plus de régaler les yeux, l’inspiration de la Benz’ permet à son équipe de débloquer la partie. Ce sera le seul but de la rencontre, pour une victoire importantisssime.Après le match nul du FC Barcelone sur la pelouse du Celta de Vigo, le Real Madrid a l’opportunité de reprendre la place de leader en clôture de la 32journée de Liga. Zidane aligne donc un onze type avec un trident offensif Isco-Benzema-Hazard, laissant Vinícius sur le banc. A priori, face à la lanterne rouge du championnat, la voie semble dégagée. Sauf qu’affronter une équipe qui vient de limoger son entraîneur n’est jamais un cadeau. Or, le coach Abelardo s’est fait lourder ce samedi par l’Espanyol. C’est le directeur sportif Francisco Rufete qui prend sa place, et qui devient le quatrième coach descette saison (David Gallego et Pablo Machín ayant été essorés, auparavant).Et comme cela arrive souvent dans ces cas-là, un coup de fouet se fait sentir sur le terrain. D’entrée de jeu, Embarba cadre un premier coup franc. Deux minutes plus tard, Wu centre en retrait dans la surface vers Darder qui voit sa frappe contrée. Une vraie alerte, à la conclusion d’une remontée de balle d’école. Les derniers du championnat sont sans complexe, à l’instar de Marc Roca qui tente un coup franc direct quasiment du bord de touche et oblige un Courtois masqué à effectuer un dégagement délicat.En face, le Real Madrid ne parvient pas à déstabiliser la défense. Trop stéréotypés et trop lents, lespeinent à se créer des occasions. Leur premier tir cadré intervient à la 36minute, il est signé Benzema. L’attaquant appuiera sur le détonateur avec sa passe décisive pour Casemiro, juste avant la mi-temps (1-0, 44). Si le Real Madrid contrôle la seconde période et que Diego López doit réaliser un arrêt réflexe pour empêcher Benzema de faire le break au retour des vestiaires, les minutes passent, et l'Espanyol reste dans le coup. Jusqu'à un coup franc enveloppé de Marc Roca à la 88, qui donne un frisson aux hommes de Zidane. Le score en reste finalement à 1-0, en faveur des. Une victoire étriquée, mais ô combien importante, qui leur permet de prendre deux points d'avance sur le Barça en tête de la Liga. Quant à l'autre club barcelonais, il reste englué au fond du classement à dix longueurs derrière le premier non-relégable. Des positions qui pourraient bien être définitives...