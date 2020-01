Monaco composte tranquillement son billet

Saint Pryvé-Saint Hilaire 1-3 Monaco

Saint Pryvé-Saint Hilaire (5-3-2) : Chatelin - Leroyer (Da Silva, 56e), Montiapoulle, Obambot (Esmel, 56e), Plisson, Paye - Ouattara, Ncho (Lemaitre, 75e), Kimbembe - Antoine, Seidou. Entraîneur : Baptiste Ridira.

AS Monaco (4-4-1-1) : Lecomte - Aguilar, Maripan, Badiashile, Jorge - Augustin, Golovin (Bakayoko, 72e), Dias, Keita - Jovetic (Zagre, 79e) - Ben Yedder (Boschilia, 61e). Entraîneur : Robert Moreno.

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Princes de la Source.Robert Moreno avait demandé à ses joueurs du sérieux, message reçu. En voyage à Orléans pour affronter Saint Pryvé-Saint Hilaire, dixième de son groupe de National 2 et tombeur de Toulouse au tour précédent , son AS Monaco n’a pas blagué et s’est largement imposée (0-3) pour ce qui était le dernier des seizièmes de finale de la Coupe de France. Déjà double buteur face à Reims, Keita Baldé en a profité pour s’envoyer un deuxième doublé dans la compétition.Cinq jours après sa défaite face au PSG , Moreno a profité de ce déplacement pour faire souffler quelques pions (Fabregas, Bakayoko, Glik, Ballo-Touré, Henrichs) et a filé un peu de temps de jeu à Jovetic, Aguilar, Gil Dias, Augustin et à Jorge, revenu de son prêt à Santos. L’Espagnol a surtout vu ses joueurs débouler dans la rencontre avec du sérieux, du pressing et une grosse volonté offensive (une quinzaine de frappes tentées en première période, onze cadrées, plus de 60% de possession de balle…). Résultat, l’ASM a rapidement fait la différence grâce à Baldé, d’abord à l’affût sur une tête de Ben Yedder repoussée par Chatelin, puis à la conclusion d’un superbe mouvement né d’un ballon perdu bêtement par Leroyer. Jaloux, Wissam Ben Yedder, bien servi par Aguilar, a ensuite définitivement marché sur le suspense à dix minutes de la pause.Piqué, Saint Pryvé-Saint Hilaire est revenu en seconde période en montrant (enfin) un peu les dents et Carnejy Antoine a montré le bout de son nez. Maladroit en première période, celui qui a joué il y a un paquet d’années à Garges-lès-Gonesse en même temps que Ben Yedder a ensuite buté sur Lecomte et a finalement réduit, pour l'honneur, le score à huit minutes de la fin sur un bon centre de Montiapoulle. Malgré tout, le billet pour les huitièmes n’a pas changé de propriétaire et Monaco, notamment porté par un bon Aguilar et un Jovetic en jambes, a assuré son affaire. L’ASM retrouvera donc l’AS Saint-Étienne dans une semaine, au Louis-II.