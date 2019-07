En Autriche, un joueur se blesse à l'oeil en se mouchant

Shon Weissman ist derzeit im Krankenhaus. „Es geht mir schon besser. Ich warte jetzt auf den Arzt und das Ergebnis vom Röntgen. Wir haben stark gespielt und ich freue mich über meine Tore aber noch viel mehr über den Sieg. « #ADMWAC pic.twitter.com/TzjlS4cLpL — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) July 27, 2019

La blessure inédite.La Tipico Bundesliga a démarré sur les chapeaux de roue pour l'AC Wolfsberger et sa recrue Shon Weissman. Auteur d'un doublé samedi lors de la première journée de championnat contre Admira (3-0), l'attaquant israélien est sorti après son deuxième but pour une raison assez insolite.En effet, sur le premier but, l'avant-centre s'est ouvert au niveau de l’œil suite à un choc avec le gardien adverse. Pas de quoi s'affoler, les médecins ont pris soin de lui durant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le buteur marque une deuxième fois. Et en revenant dans sa partie de terrain, celui qui a scoré en amical contre les Girondins de Bordeaux s'est mouché... C'était sans se douter que cela toucherait un nerf lié à son œil blessé en première période et qu'il ne pourrait plus l'ouvrir.Le joueur de 23 ans a ainsi été transporté à l’hôpital, et son remplaçant a planté le troisième but. Mais Shonn Weissman s'est montré rassurant : «» , peut-on lire sur le compte Twitter du club autrichien.