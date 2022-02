En Australie, Adelaide United va organiser ses « Pride Games »

This is a significant day for myself and all the LGBTQ+ community around the world. The first ever A-League Pride game. I’m honoured to play a part in this legacy at Adelaide United. Go Pride!! pic.twitter.com/jr4leghZVd — Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) February 14, 2022

We're proud to be leading the way with the first ever Pride Game in the A-Leagues. ?️‍?? Read more: https://t.co/q5dZ7M8S1R#UnitedForPride pic.twitter.com/1om8OLOnOA — Adelaide United (@AdelaideUnited) February 14, 2022

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un pas de plus pour le football mondial.Quatre mois après le coming-out de son joueur Josh Cavallo , Adélaïde United deviendra le premier club de la ligue australienne à organiser des(matchs des fiertés). Le samedi 26 février, au Cooper's Stadium, l'équipe féminine d’Adelaïde affrontera le Melbourne Victory FC avant que l'escouade masculine ne joue contre le Central Coast Mariners FC. Les joueurs et joueuses d'Adélaïde porteront des noms et des numéros arc-en-ciel au dos de leurs maillots en signe de soutien et de solidarité envers la communauté LGBTI+., a déclaré Josh Cavallo, le seul joueur actif ouvertement gay dans l'un des plus grands championnats de football masculin du monde.La capitaine de l’équipe féminine, Isabel Hodgson, a estimé que le jeu aiderait à défendre l’inclusivité :En espérant qu’à terme, ces matchs n’aient plus besoin d’exister pour défendre la cause.