Lukaku et le tabou des matchs à élimination directe

Face au Portugal, Romelu Lukaku disputera sa quatrième phase finale dans un tournoi majeur. Après les Mondiaux 2014 et 2018 et l’Euro 2016, c’est une nouvelle grande étape qui attend le Belge. Lui que l’on décrit comme une « terreur » lors des poules a en effet rarement brillé dans les matchs couperets. Ce dimanche sera donc une belle occasion pour lui de faire taire les critiques.

L’heure du changement

Analyse, paris à prendre & meilleurs bonus : Retrouvez notre pronostic Belgique - Portugal sur la grosse affiche de ce dimanche !



Par Adel Bentaha Propos de Raphaël Varane tirés d'une conférence de presse.

Propos de Clément Lenglet tirés de L'Équipe. Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était il y a sept ans, pratiquement jour pour jour, à Salvador de Bahia. Ce 1juillet 2014, Romelu Lukaku marque face aux États-Unis, en prolongation, à l’occasion d’un huitième de finale de Coupe du monde remporté par les Diables rouges (2-1). L'attaquant a alors 21 ans. Il ne le sait pas encore, mais sept années plus tard, ce pion demeure le seul qu'il a inscrit lors d'un match à élimination directe avec la Belgique. Une statistique étonnante pour le meilleur artificier de l'histoire du Plat Pays, culminant à 63 réalisations en 96 capes. En sélection depuis 2010, Lukaku aura ainsi inscrit 22 buts en rencontres amicales et 31 en qualification (Mondial, Euro et Ligue des nations). Une focale chiffrée qui tend à se réduire un peu plus lors des tournois internationaux. Prolifique en phase de poules, il en est maintenant à neuf buts marqués en dix rencontres, pour une moyenne de 0,9 pion par match. Rien à dire.À l’approche des huitièmes, la tâche se gâte cependant. Dès lors, ce sont huit matchs disputés pour ce seul petit but planté face aux USA et une moyenne qui dégringole à 0,12. De simples nombres dirons-nous, mais qui évoquent, peut-être, un certain blocage dans les rencontres à enjeu. Il faut avouer que depuis plusieurs années, les adversaires rencontrés par la Belgique et terrassés par Lukaku lors des poules ont souvent été à leur large portée : Irlande (Euro 2016), Panama et Tunisie (Mondial 2018), puis Russie et Finlande (Euro 2020). Des défenses peu expérimentées, qui éprouvent les plus grandes difficultés à chiper le cuir au géant d'Anvers. La question est donc de comprendre ces légères défaillances, visibles lors des rendez-vous cruciaux.Au fil du temps, Lukaku est devenu une cible de choix pour les défenseurs., affirmait Raphaël Varane à la veille de la demi-finale de Coupe du monde 2018. Car de l'espace, le Belge n’en trouve quasiment aucun dans ces rencontres qui comptent. En Russie par exemple, les prises à deux de Varane et Umtiti ont totalement annihilé le rendement du buteur. Un avis partagé par Clément Lenglet, au sortir d’une double confrontation entre Séville et Manchester United :Face aux blocs déjà rencontrés de l’Argentine, du Brésil ou de la France et à des adversaires capables de rivaliser physiquement, il est donc d'autant plus compliqué d’exister devant la cage.Consultant pour Sky Sports, Jamie Carragher avait eu un constat similaire :, indiquait l’ancien capitaine de Liverpool. Des conseils qui ont visiblement fonctionné sur le Belge, dont l’arrivée à l’Inter a permis de dégager une nette progression. Plus qu’un attaquant obnubilé par le but, Romelu Lukaku est en effet devenu un joueur offensif complet, capable de marquer et d’offrir des solutions. Son association avec Lautaro et ses dix passes décisives délivrées cette saison en témoignent.Durant cet Euro, sa prestation face au Danemark, notamment, a mis en avant ces variantes. Une palette technique améliorée et perturbante pour des défenses jusque-là habituées à une masse musculaire peu mobile. En s’ouvrant lui-même ces zones de course, Lukaku facilite la tâche et favorise un peu plus son entente avec la maestria de Kevin De Bruyne et Youri Tielemans. Des éléments clés et rassurants, que Roberto Martínez utilisera à coup sûr à bon escient pour faire sauter le verrou lusitanien. Que Pepe et Rúben Dias soient prévenus, car devant eux se dressera un numéro 9 ultra-déterminé et détaché de cette étiquette de « monsieur petites équipes » . Devenu injouable dos au but et imparable dans la profondeur, « Big Rom » tentera désormais de s’asseoir à la table des plus grands , à commencer par celle de CR7.