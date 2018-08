En attendant des jours Meyer

Présenté comme un des talents purs de Bundesliga la saison dernière, Max Meyer (22 ans) avait tout pour devenir un cadre du noyau de Schalke 04. Aujourd’hui sans club, il s'est engagé pour quatre ans avec Crystal Palace. La faute à une histoire de gros sous et un agent qui a voulu brûler les étapes. Retour sur un début de carrière déjà gâché.



Les yeux plus gros que le ventre

Un nouveau Marko Marin ?

Par Julien Duez

C’est l’histoire d’un petit gars de la Ruhr qui avait tout pour briller. Arrivé à Schalke 04 à quatorze ans, Max Meyer gravit un à un les échelons, en club comme en sélections nationales. Aux côtés de Leon Goretzka, il devient vice-champion d’Europe U17 en 2012 (terminant au passage meilleur buteur de la compétition). Et lorsque ce dernier signe chez les, on croit voir en Allemagne le futur du milieu de terrain de laHélas, Goretzka fait parler de lui en mal l’hiver dernier en confirmant son transfert au Bayern Munich pour la prochaine saison. Max Meyer a alors tout pour devenir la future icône du club. D’autant que le coach Domenico Tedesco a un éclair de génie en le replaçant en numéro 6, lui que tout le monde voyait comme un 10 né. Un changement de poste qui l’expose moins à la pression que nécessite la création de jeu et l’amène à réussir 89,1% de ses passes, soit le meilleur total du groupe dans cet exercice. De quoi lui reconnaître un rôle prépondérant dans l’excellente saison réalisée par le club de Gelsenkirchen.Pourtant, tout bascule début mai. Dans une interview au tabloïd, Meyer envoie unau boss Clemens Tönnies, déclarant se sentir «» au sein du club. Il estime en effet que ce dernier ne lui accorde pas le crédit qu’il mérite. Au vu des efforts réalisés par son entraîneur pour l’intégrer dans le schéma de jeu, la réflexion passe mal. D’autant plus que Schalke lui a proposé un nouveau contrat incluant un salaire mirobolant de 5,5 millions d’euros par an, soit le deuxième plus important de l’équipe.Il y a cependant un homme pour qui ce traitement ne suffit pas. Il s’appelle Roger Wittmann et officie en qualité d’agent de Max Meyer. Wittmann, c’est un conseiller qui appelle sa pépite «» et le vend aux dirigeantscomme «» . En conséquence de quoi, pas question de négocier une paie annuelle qui ne soit pas comprise en six et huit millions d’euros. Pour Schalke, il était encore «» . Le message est bien reçu : c’est la porte. Meyer quitte le groupe début mai et se retrouve sans club. Comble de l’humiliation, il ne participe même pas à la cérémonie du dernier match de la saison qui rend hommage aux joueurs en partance.La suite, on la connaît : point de Meyer dans les 23 de Joachim Löw et le melon d’un agent omniprésent qui dessert sa cause plus que le contraire. Preuve en est : depuis l’ouverture du mercato, personne ne s’est bousculé au portillon pour recruter ce «» . Quelques pistes ont bien été évoquées ci et là - notamment à Marseille -, mais le profil du champion d’Europe U21 2017 ne semblait pas affolant au point de chambouler un effectif déjà rodé. Sans compter que les sommes folles réclamées par son agent n’arrangent rien.C'est donc Crystal Palace qui a annoncé que le milieu allait signer pour quatre ans et un salaire hebdomadaire de 80 000 livres dans le Sud de Londres. Pas mal. Pour le «» en revanche, on repassera. L’opération est en tout cas bonne pour les, qui récupèrent sans réfléchir un talent vaguement connu gratuitement. Q uitte à se gourer en postant une photo de Joshua Kimmich à la place de sa trogne sur le site officiel. Schalke s'en sort bien aussi et devrait récupérer 500 000 euros d’indemnités de formation. Quant à Roger Wittmann, il a de quoi se frotter les mains : en l’absence de clause libératoire à payer, sa commission personnelle devrait exploser. Le tout sur le dos d’un excellent milieu de terrain manipulé et dont le choix de carrière - à seulement 22 ans - pose déjà question. Ce qui rappelle le parcours de Marko Marin, annoncé comme un grand espoir allemand en 2012 et qui, depuis, roule discrètement sa bosse à l’Olympiakos après une série de prêts infructueux aux quatre coins de l’Europe. La fameuse rigueur à l’allemande vient d’en prendre un coup. Malheureusement pas pour les bonnes raisons.