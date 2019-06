En Argentine, un club s'arrête de jouer pour protester contre l'arbitrage

VLU

Grèves et protestations : nouvelle mode du football mondial.Lors du barrage retour d'accession à la deuxième division argentine entre Alvarado de Mar del Plata et San Sorge de Tucuman, les visiteurs ont organisé sur la pelouse un sit-in géant afin de protester contre un arbitrage jugé injuste.À la 50minute de jeu, ceux-ci se sont assis et ont refusé de reprendre la partie en réponse à l'expulsion de l'un de leurs coéquipiers et à la validation d'un but entaché selon eux d'une position de hors-jeu. Le match n'a pas repris et leurs adversaires d'Alvarado ont été déclarés vainqueurs. Ces protestations se sont déroulées le même jour que celles des joueuses camerounaises face à l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2019.Drôle d'ambiance.