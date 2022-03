La Bombonera redonne le sourire à Messi

Indignés par le traitement reçu par le septuple Ballon d’or à Paris, les supporters argentins voulaient réconforter leur capitaine ce vendredi soir dans l’antre de Boca Juniors. Ovationnée pendant une grande partie de la rencontre, la Pulga les a remerciés en étant buteur et grand artisan de la victoire de l’Albiceleste face au Venezuela (3-0). Avec les siens, il se sent bien. Reportage autour de ce qui était peut-être bien le dernier match de Messi en Argentine.

« Il est à l’aise ici. Avec le temps, on a réussi à faire en sorte qu’il se sente comme un joueur normal parmi les autres. »



Je vais bien, ne t’en fais pas

⚽️??Le but de Messi célébré par la Bombonera. Passe décisive de Di María. 3-0. Fête totale à la Boca. pic.twitter.com/lwNeD7kSGu — Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) March 26, 2022

« C’est toujours le meilleur joueur du monde. Les Parisiens ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont ! Messi est plus grand que leur club ! Même s’il traverse un moment compliqué, ils devraient davantage le respecter. C’est une honte ce qu’ils ont fait. »

« Qui ne saute pas n’est pas Français »

Le sourire jusqu’aux oreilles, Lionel Messi savoure son tour d’honneur en chantant et sautant avec ses coéquipiers. Les quelques 50 000 spectateurs qui ont rempli la Bombonera ce vendredi soir n’en finissent plus de lui rendre hommage après le coup de sifflet final. Le public a bien saisi l’importance du moment. Si cette rencontre remportée 3-0 face au Venezuela n’avait aucun enjeu sportif, il s’agissait en revanche du dernier match de l’Argentine sur ses terres avant la Coupe du monde. Dans les travées, tous se posent la question. Reverront-ils le septuple Ballon d’or au pays sous le maillot de l’après le Qatar ?, expliquait le joueur au micro de TYC Sports.prend le temps de saluer chaque virage. Comme s’il disait au revoir à ce public qui, depuis sa victoire en Copa América l’année dernière, a enfin appris à l’aimer et à le défendre de manière inconditionnelle au crépuscule de sa carrière., reconnaît Matías, un supporter qui a voyagé depuis Rosario, la ville natale de l’idole nationale., lit-on sur une banderole en tribunes. Ici, le numéro 10 semble dans une autre dimension. Loin, très loin de Paris et cette humiliante élimination contre le Real Madrid qui a déclenché les critiques de la presse française et les sifflets du Parc des Princes. Ici, au milieu des siens, larespire et joue mieux.Dans une équipe amputée de plusieurs titulaires blessés, suspendus ou covidés, Messi a fait honneur à son brassard de capitaine contre une très faible équipe du Venezuela, pire nation sud-américaine dans ces éliminatoires. D’abord en faux numéro 9 puis replacé à droite, le Parisien a été influent pendant tout le match, constamment mobile pour créer des espaces à ses coéquipiers. Il initie le mouvement amenant le but de Nicolás González (1-0, 34) sur un centre de Rodrigo De Paul. Après le break réalisé par Angel Di María (2-0, 79), l’autre star de la soirée, il profite d’un festival de son coéquipier parisien pour envoyer le ballon au fond des filets d’une horrible reprise du pied droit (3-0, 80), sa première réalisation depuis le 6 février dernier ( 1-5 contre Lille ). Si son partenaire d’attaque Joaquín Correa avait été plus réaliste face au gardien, Messi aurait même pu ajouter une passe décisive à cette soirée rêvée.Si certains de ses concitoyens s’inquiétaient de le voir arriver au pays déprimé par son aventure parisienne, ils ont vite été rassurés. Mardi, à peine débarqué à Buenos Aires en compagnie d’Angel Di María et Leandro Paredes, Lionel Messi avait déjà retrouvé ce sourire qui l’accompagne à chaque fois qu’il pose les pieds dans son pays depuis le sacre continental. Au centre d’entraînement d’Ezeiza, dans la banlieue de la capitale, le numéro 30 parisien partage sa bonne humeur, passe du bon temps avec les U20 de son vieil ami Javier Mascherano, pose en photo avec les jeunes du groupe et prend quelques matés avec son gars sûr, Rodrigo de Paul, dans le bureau du président de l’AFA, Claudio Tapia. Et cette grippe qui l’avait privé du déplacement à Monaco le week-end dernier ? Très vite oubliée. Dès la première séance, las’entraîne normalement avec ses partenaires., se félicitait le sélectionneur Lionel Scaloni ce jeudi, visiblement pas inquiet par la tournure des évènements au PSG.Indignés par le traitement reçu par leur idole en France, la plupart des supporters argentins étaient surtout venus à la Bombonera ce vendredi soir pour voir, soutenir et réconforter leur capitaine, pratiquement devenu intouchable depuis l’été dernier., gueule Franco, venu de Tucumán avec son maillot de l’floqué du 10 sur le dos., renchérit Matías, une bouteille de Quilmes à la main et un masque de lasur le visage, récemment acheté 200 pesos.Provocateur, le quotidien sportifavait suggéré, jeudi à sa une, un chant pour les supporters.a bien été repris hier soir par les hinchas, mais seulement en avant-match. Pendant toute la rencontre, plutôt que de vanner les Parisiens, le public a préféré encourager son capitaine, même quand il ratait une passe ou une frappe., confiait un Messi un peu ému après le match.Le septuple Ballon d’or aura l’occasion de prolonger le plaisir ce mardi face à une sélection équatorienne qui vient de décrocher son billet pour le Qatar. Si elle ne perd pas à Guayaquil, l’de Lionel Scaloni égalera le record d’invincibilité (31 matchs sans défaite) établi par la troupe de Coco Basile entre 1991 et 1993. De quoi enthousiasmer un peuple qui se met tout doucement à rêver plus grand., exprimait Mario Kempes, champion du monde 78 avec l’Argentine, ce jeudi à la radio. Il résumait en réalité très bien ce sentiment qui domine sur les bords du Rio de la Plata.