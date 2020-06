En Angleterre, Everton-Liverpool bat un record d'audience

QC

5,5 millions d'anglais ont vu la plus belle action de la rencontre. À l'image de la reprise de la Bundesliga, le redémarrage de la Premier League permet des records d'audience, comme le rapporte. Ce dimanche, le derby de la Mersey, joué à Goodison Park, a ainsi réuni cinq millions de téléspectateurs en moyenne en Angleterre, dont un pic à 5,5 millions au coup d'envoi. Des chiffres nettement au-delà du précédent record qui remontait à 2012 et un derby de Manchester qui avait été suivi par quatre millions de personnes.Dans les deux cas, les excellents chiffres s'expliquent par la diffusion du match sur une chaîne gratuite. En plus de la diffusion habituelle sur les chaînes Sky Sports et Sky One, ce Everton-Liverpool a aussi été diffusé par la chaîne gratuite Pick. Résultats : 3,1 millions de personnes sur les diffuseurs payants et 1,9 millions de personnes via le canal gratuit.Au moins, cinq millions d'anglais ont pu faire la sieste.