Empoli surprend le Napoli

30 - Napoli fired 30 shots tonight against Empoli: since Opta collects this data (2004/05) in #SerieA the Partenopei have made more shots without being able to score only against Chievo in 2014 (33). Cursed.#NapoliEmpoli — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) December 12, 2021

Napoli (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, M. Rui - Demme (Anguissa, 63e), Zieliński (Insigne, 22e) - Lozano (Politano, 63e), Ounas, Elmas (Malcuit, 87e) - Mertens (Petagna, 63e). Entraîneur : Marco Domenichini.



Empoli (4-3-1-2) : Vicario - Stojanović, Ismajli, Luperto (Viti, 82e), Parisi - Henderson (Haas, 64e), Štulac (Ricci, 64e), Żurkowski (Bandinelli, 79e) - Bajrami (Di Francesco, 64e) - Pinamonti, Cutrone. Entraîneur : Aurelio Andreazzoli.

Empoli position.En réussite depuis fin novembre, Empoli a surpris le Napoli au stade Diego Armando Maradona (0-1) grâce à un but gag de Cutrone en deuxième période.Auteurs d'un match sérieux même s'ils ont subi après leur ouverture du score (30 frappes napolitaines), les hommes d'Aurelio Andreazzoli continuent leur bon exercice et confortent leur place dans le top 10, alors que le Napoli rate l'occasion de revenir sur le Milan, l'Inter et l'Atalanta, membres du podium.Après une barre pour Eljif Elmas (24) et un pétard d'Hirving Lozano (42) dans le premier acte, Patrick Cutrone a perdu un duel avec David Ospina (51), Juan Jesus s'est vu refuser un but pour hors-jeu (61) et Matteo Politano a fêté son entrée avec une grosse frappe repoussée (65). Lorenzo Insigne n'a pas eu plus de réussite malgré un bel enroulé (69), et les visiteurs en ont profité pour piquer leurs hôtes sur un but casquette, André Zambo Anguissa envoyant le cuir rebondir sur le crâne de Cutrone pour surprendre malgré lui Ospina (70). Dans la foulée, le buffle Andrea Petagna a tapé le montant sur une tentative déviée par Ardian Ismajli (72), Fabiano Parisi a dû sauver son camp en se plaçant sur la trajectoire d'une frappe d'Insigne (80), et Guglielmo Vicario a lâché un joli réflexe devant Adam Ounas (84) pour préserver l'avantage des siens.Dans le même temps, la Lazio a paumé à Sassuolo (2-1, Domenico Berardi et Giacomo Raspadori contre un pion de Mattia Zaccagni) et tire la langue en milieu de tableau.