Empoli-Naples, duel de classes

Alors que le Napoli d'Aurelio de Laurentiis ne cesse de consolider son assise financière et de se stabiliser au sommet de la Serie A, le président des Partenopei n'hésite plus à militer en faveur d'un championnat italien et d'une Ligue des champions de plus en plus élitiste. De quoi attiser les tensions avec l'emblématique président d'Empoli, Fabrizio Corsi, qui se fait le porte-voix des clubs les moins favorisés de l'élite transalpine. Une baston à distance qui épice juste comme il faut le duel que se livreront Toscans et Napolitains ce mercredi, pour le compte de la 30e journée de Serie A.