Empoli aurait le pire stade d’Europe, Dortmund le meilleur

Les Belges ne sont pas non plus champions du monde des stades.En compilant les critiques de 140 grands stades européens, le site anglais money.co.uk a noté les meilleurs et pires stades de football d’Europe . Les experts du site ont rassemblé les critiques provenant de trois sites différents : Tripadvisor, Google et Football Ground Map, comptabilisant ainsi 140 stades différents. Selon la notation, le Signal Iduna Park, enceinte du Borussia Dortmund, se classe comme le meilleur stade d’Europe avec 4,57/5. Juste derrière, six stades sont à égalité avec : l’Arena Nationala du FCSB ou de l’équipe nationale Roumanie, le Camp Nou du FC Barcelone, le Santiago Bernabeu du Real Madrid, le Millennium Stadium de l’équipe nationale du pays de Galles, le Stadion Narodowy de l’équipe nationale polonaise et le Tottenham Hotspur Stadium de Tottenham Hotspur.En bas du tableau, le Stadio Carlo Castellani d'Empoli figure comme le pire stade au classement avec seulement 2,90/5. Le Stade de Balaidos du Celta Vigo, le Stadion Maksimir du Dinamo Zagreb et le Stadium du roi Baudouin de l’équipe nationale belge sont avant-derniers avec 3,37/5. Le Coliseum Alfonso Perez de Getafe figure à la cinquième place avec un 3,43/5, juste devant celui de Venise. Les seuls stades français figurant dans le classement sont le Groupama Stadium de l’OL et le Stade Vélodrome de l’OM, tous deux 26e à égalité avec 4,33/5.Encore une réussite du formidable outil.