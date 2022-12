Emmanuel Macron en bonne compagnie pour la demi-finale

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mercredi soir, le stade Al-Bayt sera très certainement acquis à la cause des supporters marocains. Néanmoins, il y aura match dans la tribune VIP. Outre les familles des joueurs, les Bleus pourront compter sur Emmanuel Macron et un bon nombre d’invités (proches) du président de la République. Comme le rapporte L’Équipe , le chef de l’État sera accompagné de l’ancien deuxième ligne du XV de France Adelatif Benazzi, du député des Yvelines (Renaissance) Karl Olive, de l’ancien boxeur et champion olympique Brahim Asloum, de l’ancien sélectionneur Claude Leroy, de l’écrivain Mohamed El Khatib ou encore de l’ancien militaire Thibaut Foray. Et enfin, de deux anciens joueurs de l’équipe de France, Alain Giresse et Jean-Pierre Papin.L’avion présidentiel aurait décollé dans la matinée, aux alentours de 11 heures, et devrait arriver en fin d’après-midi à Doha. Mais tous n’embarqueront pas avec le président des Français, plusieurs vols ont été prévus dans la journée.