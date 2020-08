L'Emi public numéro un

Liverpool Arsenal false Diffusion sur

Come home baby ??? pic.twitter.com/KpXnLoTy6c — Emiliano Martínez (@emimartinezz1) August 1, 2020

« En début de saison, chaque joueur fait des tests physiques pour mesurer notamment la vitesse, la puissance. Les résultats d’Emi étaient hors du commun. À tel point que j’avais demandé à Shad Forsythe, notre physio qui travaille aussi avec l’équipe d’Allemagne, de les comparer avec ceux de Manuel Neuer. Dans certaines catégories, notamment en puissance, Emi était devant. »

« Dans certaines catégories, il était devant Neuer »

« Quand j’avais besoin d’un joueur de champ supplémentaire à l’entraînement, je n’hésitais pas à faire appel à Emi. Il avait une telle vision du jeu qu’il se fondait dans la masse des autres joueurs. Il savait presser comme nos autres défenseurs, savait bien se démarquer et possédait même un bon jeu de tête ! »

Joker médical, vaines promesses et tranches de citron

Un casse-tête pour Arteta

« J’ai travaillé avec Van der Sar, Lehmann, Čech? et pour moi, Emi peut s’asseoir à leur table. »

Le plus petit salaire du club

Adossé à l’écran publicitaire au bord du terrain, téléphone à la main, écouteurs vissés dans les oreilles, Emiliano Martínez ne peut pas s’empêcher de sourire. Ni de pleurer, intarissablement. Nous sommes le 1août 2020 et, depuis l'ultime coup de sifflet de cette finale de FA Cup remportée face à Chelsea, le gardien d’Arsenal ne fait que ça, pleurer. Il faut dire qu’il l’a attendu, ce moment : même s’il est encore perçu comme un jeune gardien, cela fait déjà dix ans qu'il a quitté son Argentine natale en y laissant sa famille pour rejoindre Arsenal et tenter de réussir dans le football. Dix ans à évoluer dans l’ombre d’autres gardiens et à enchaîner les prêts, qui ont abouti à cette fin de saison et ce trophée si précieux. Chez les supporters des, sur les réseaux sociaux, l’histoire de cet enfant du club à la trajectoire singulière émeut. Mais ce n’est pas pour les pluies de louanges et de soutiens qu’Emi a les yeux rivés sur son téléphone : à l’autre bout du fil, à l’autre bout du monde, c’est avec sa famille, celle qu’il a laissée en Argentine et qui n’a pas pu venir à Wembley, qu’il veut partager ce moment de joie. Et les larmes qu'il essuie frénétiquement sont des larmes de bonheur.: les célèbres paroles des supporters nantais dédiées au regretté Emiliano Sala colleraient à la perfection au parcours du gardien d’Arsenal. L’histoire de Damián Emiliano Martínez Romero est unequi a mis du temps à s’écrire, et dont l’encre est faite de persévérance. Elle commence à l’été 2010 quand, après l’avoir vu évoluer avec l’équipe d’Argentine des moins de 17 ans, lesdécident de le recruter. Pour le gamin de Mar del Plata, ville côtière de 600 000 âmes dans la province de Buenos Aires, à 400 kilomètres de la capitale, le grand départ a des allures de saut dans le vide :, racontait-il juste après le match contre Chelsea.Il ne parle pas un mot d’anglais, mais ne réfléchit pas à deux fois au moment de traverser l’Atlantique pour saisir l’opportunité de rejoindre Arsenal et son grand entraîneur, Arsène Wenger :, se rappelle l’Alsacien.Solide dans la tête donc, il l’est aussi sur le terrain : dès ses premiers jours avec la réserve d’Arsenal, son imposant mètre quatre-vingt-treize impressionne., se souvient Gerry Peyton, entraîneur des gardiens d’Arsenal entre 2003 et 2018., résume Neil Banfield, son premier entraîneur chez les jeunes d’Arsenal.S'il ne peut pas disputer de match officiel avant ses 18 ans (car il ne disposait pas d'un passeport européen), ses attributs lui permettent quand même de régulièrement s’incruster dans le groupe professionnel. Là, ses qualités sont mises au défi d’excellents portiers : lors de sa première saison, il s’entraîne avec les vétérans Jens Lehmann (40 ans à l’époque) et Manuel Almunia (35), et les jeunes Łukasz Fabiański (25), Vito Mannone (22) et Wojciech Szczęsny (20). Un terrain fertile pour l'Argentin., explique Gerry Peyton.Laurent Koscielny, son ancien coéquipier à Arsenal, se souvient d’un gaminQuitte à verser dans le dépassement de fonctions., se rappelle Wenger.En 2012 finalement, après deux ans à jongler entre la réserve et l’équipe première, il signe pro et goûte à ses premières minutes de jeu avec les. Pas grand-chose : Szczęsny, Fabiański et Mannone, qui se partagent alors les cages londoniennes, ne lui laissent que deux petits matchs de Coupe de la Ligue anglaise à grignoter. Suffisant pour marquer les esprits : son deuxième match sous les couleurs d’Arsenal ? Un 7-5 mémorable contre Reading , que lesont remporté après avoir été menés 4-0 en première période., déroule Arsène Wenger.Conscients du talent et du potentiel de leur poulain, Arsène Wenger et son staff décident alors d’envoyer Martínez s'aguerrir en prêt. Ce qui devait être un parcours initiatique se transforme en chemin de croix : de 2013 à 2019, il est envoyé dans cinq clubs différents, alternant entre belles promesses et grosses galères. En octobre 2013, il part une première fois en catastrophe pour un prêt de 28 jours à Sheffield Wednesday (D2), en tant que joker médical. Son prêt sera finalement étendu jusqu’à la fin de la saison, et il jouera en tout une petite quinzaine de matchs. Il passe ensuite le plus gros de la saison 2014-2015 à Arsenal, où il fait ses débuts en Ligue des champions et en Premier League, puis en mars 2015 rebelote : il est prêté, de nouveau en tant que joker médical, à Rotherham, 20de Championship. C’est là sa première chance de véritablement se montrer, et il ne se loupe pas : à huit matchs de la fin de la saison, dans un club menacé de relégation, son arrivée est un immense bol d’air., se souvient Andy Dibble, l’ancien entraîneur des gardiens desGerry Peyton, qui suivait attentivement l’évolution de son petit même lors de ses prêts, se souvient particulièrement de celui-ci :En 2015, alors que Petr Čech arrive à Arsenal, Martínez est une nouvelle fois prêté, cette fois-ci à Wolverhampton (à l’époque en D2). Chez les, il démarre la saison en tant que titulaire, avant d’être embêté par des blessures et de finir sur le banc. Après une saison 2016-2017 à couper les citrons sur le banc d’Arsenal, Wenger et Peyton lui cherchent un challenge plus excitant à l’été 2017, dans l’optique de le préparer éventuellement à prendre la relève de Petr Čech. Ils l’envoient donc en Liga, à Getafe. Mais là encore, c’est la déception., rembobine Gerry Peyton.(six matchs, dont une défaite 3-1 contre le Real Madrid, N.D.L.R.)De retour à Arsenal en 2018, il est de nouveau prêté à l’hiver 2019 à Reading. Après quatre prêts foirés, il y joue enfin une demi-saison complète en tant que numéro un.décortique Wenger.Le fameux « accident » qu’évoque Wenger arrive pour Emiliano Martínez le 20 juin dernier, lors d’un match contre Brighton. Après un contact avec Neal Maupay, Bernd Leno retombe mal , son genou se tord, et un long cri résonne dans les tribunes vides du Falmer Stadium. Quelques heures plus tard, le verdict tombe pour l’Allemand : entorse ligamentaire au genou droit et saison terminée. Mikel Arteta n’a pas le choix, il doit confier la garde des cages d’Arsenal à Martínez. À 27 ans, dix ans après son arrivée et après des années de galères, se présente enfin l’occasion de s’installer à ce poste de numéro un d’Arsenal dont il rêve, avec personne - en tout cas personne de valide - pour lui barrer la route.Le bilan est sans appel. Sur les douze derniers matchs de la saison, Martínez a fait bien mieux que suppléer Leno : il a été excellent, au point de complètement rebattre les cartes dans la hiérarchie des gardiens d’Arsenal. Serein dans les airs, excellent au pied, impressionnant au physique, l’Argentin s’est offert quelques prestations haut de gamme en Premier League, notamment contre Liverpool le 15 mai avec un arrêt exceptionnel dans les arrêts de jeu pour préserver le but d’avance des siens , rejoue Gerry Peyton.Au petit jeu des comparaisons, l’ancien entraîneur des gardiens dessurenchérit même :Mais malgré sa fin de saison en fanfare et sa grande sympathie auprès des fans d’Arsenal, la fin des galères est encore loin pour Martínez : avec le retour de blessure de Leno, il va devoir se battre de plus belle pour confirmer qu’il mérite cette place de numéro un. Un vrai casse-tête à venir pour Mikel Arteta., conseille Arsène Wenger, qui a tout de même une petite préférence.Cette année semble être la bonne pour Martínez. Ou, du moins, l’année ou jamais. À 27 ans, après des années où il a fallu jongler entre patience, galères et concurrence, l’Argentin semble arrivé à maturité et prêt à endosser ce rôle de numéro un dans ce club qu’il aime tant., estime même Gerry Peyton.Wenger complète :Son parcours, sa détermination à ne jamais lâcher de vue son objectif malgré tous les obstacles semblent en tout cas le mener tout droit vers ce changement de statut, pour que toutes ses barrières accouchent enfin d’une belle histoire., précise Neil Banfield.Au sommet de son art, courtisé de son propre aveu par quelques gros clubs européens, le robuste Argentin ne cache en tout cas plus ses ambitions. Il a beau être le plus petit salaire du club malgré la plus grande ancienneté, il se fout de l'argent, il veut juste jouer.