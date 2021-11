Emile Smith Rowe appelé pour la première fois avec l'Angleterre

BREAKING: Emile Smith Rowe has been called up to the England senior men's squad for the first time — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 8, 2021

MD

Nouvelle victoire pour lesTout va pour le mieux du côté d'Arsenal. Depuis la fessée infligée par Manchester City à l’Etihad Stadium (5-0) , le club londonien déroule complètement : dix matchs, huit victoires, deux nuls, dix-huit buts inscrits et sept clean sheets, des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Fortement pointé du doigt pour les résultats décevants desen début de saison, Mikel Arteta est aujourd’hui félicité pour sa confiance accordée aux jeunes. Un travail qui porte ses fruits, en témoigne la dernière bonne nouvelle venue tout droit desAprès les forfaits de James Ward-Prowse et Tino Livramento respectivement malade et blessé, Gareth Southgate a convoqué Emile Smith Rowe au prochain rassemblement des. Il s’agit de la première sélection de la pépite d’Arsenal, auteur de cinq buts et de deux passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Suite aux absences de Marcus Rashford, Mason Mount et Luke Shaw, l’attaquant desaura peut-être une carte à jouer face à l’Albanie ce vendredi et Saint-Marin le 15 novembre.Début de saison canon pour ESR.