Émeutes à Dresde, après la remontée du Dynamo en D2 allemande

Les célébrations sans heurts sont-elles passées de mode Impitoyable vainqueur du Türkgücü Munich ce dimanche à domicile (4-0), le Dynamo Dresde a officialisé sa remontée en 2. Bundesliga, un an après sa descente. À une journée de la fin du championnat de troisième division allemande, le SGD compte 72 points, quatre de plus que le barragiste Ingolstadt. Mais ce sont surtout ses supporters qui se sont distingués dans les rues de la ville martyrisée durant la Seconde Guerre mondiale et aux abords du stade. Selon Bild , près de 500 d'entre eux ont ainsi tenté de forcer l'entrée de leur arène du Rudolf-Harbig-Stadion malgré le huis clos, donnant lieu à des affrontements violents avec la police fédérale et la police anti-émeute de Saxe.Bilan : des jets de bouteilles, de pierres et d'engins pyrotechniques qui font mouche, 185 policiers blessés dont 30 en incapacité totale de travail et l'ouverture d'une commission spéciale intituléepour enquêter sur les incidents. Du côté des émeutiers, 40 hommes d'âges divers sont actuellement en garde à vue. Concernant la liste des infractions, celle-ci est très longue, le porte-parole de la police de Dresde parlant «» , précisant que «[à la liste] » .