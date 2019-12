Émeutes à Belo Horizonte après la première relégation de l'histoire de Cruzeiro

Scenes at the Mineirão as Cruzeiro are relegated. Disorder as seats are thrown and the stadium is evacuated. Police moving in, inside and outside the stadium. pic.twitter.com/ydk2QSSN9C — World Football Index (@WorldFootballi) December 8, 2019

La chute d'un géant n'allait pas se faire sans fracas.Pour la première fois de sa longue histoire (98 ans, quand même), le club de Cruzeiro, géant de l'histoire du football brésilien basé à Belo Horizonte, a connu la relégation ce dimanche. 17et premiers relégables à l'aube de la 38journée de Serie A brésilienne, lesdevaient à tout prix gagner et espérer un faux pas de Ceara, 16avec deux points d'avance et une bien meilleure différence de but. L'exploit n'a pas eu lieu : face à Palmeiras, chez lui, Cruzeiro a concédé sa seizième défaite de la saison, pendant que Ceara glanait dans le même temps un nul salvateur contre Botafogo.Une issue qui, logiquement, n'a pas du tout plu aux supporters célestes. Le match a dû être arrêté par l'arbitre à cinq minutes de la fin, après que le deuxième but de Palmeiras, signé Dudu, a donné le coup d'envoi de violentes émeutes dans les tribunes. Les supporters de Cruzeiro se sont mis à arracher des sièges du Mineirao pour les balancer vers la pelouse. La police a répliqué en tirant des grenades de désencerclement, et les affrontements se sont prolongés en dehors du stade.Après un bon début de saison, cette relégation historique est la dernière étape d'une descente aux enfers pour le club de Cruzeiro, criblé de dettes (la presse brésilienne évoque plus de 500 millions de réals, soit un peu plus de 100 millions d'euros) et dont les dirigeants sont au cœur, depuis mai, d'une enquête pour corruption, transferts illégaux et blanchiment d'argent . Quatre entraîneurs se sont relayés sur le banc cette saison (Mano Menezes, Rogerio Ceni, Abel Brage et Adilson Batista), aucun n'aura donc réussi à redresser sportivement ce club à la dérive. Près de 99 ans après sa création, le 2 janvier 1921, Cruzeiro descend donc pour la première fois en Serie B, et le chemin s'annonce long pour retrouver l'élite.Quelle tristesse.