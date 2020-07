Emery proche de Villarreal

TB

Retour aux sources.À en croire plusieurs médias ibériques, Unai Emery est tout proche de retrouver la Liga. Après deux expériences mitigées au PSG, puis à Arsenal, le technicien basque devrait en effet s'engager avec Villarreal, le Sous-marin jaune souhaitant se séparer de Javier Calleja. Selon As , cette décision date d'avant l'interruption du championnat pour cause de Covid-19, et les deux parties auraient même déjà signé un pré-accord, dont la rupture s’élèverait à 1,5 million d'euros. À ce moment-là, les coéquipiers de Santi Cazorla, qui va désormais quitter le club , n'occupaient pas une place européenne et s'étaient fait sortir de coupe par une D2 : Mirandès (2-4). Un beau finish plus tard, les voilà cinquièmes et qualifiés pour la Ligue Europa la saison prochaine.Le plan parfait.